2026年春季博览会：汇聚于“越南文化精华”的春色

于2月2日至13日在国家展览中心（VEC）举行的首届春季博览会已成为商贸、体验和文化品味的重要盛会。在规模宏大、组织有序的八大主题展区中，由文化体育与旅游部主办的“越南文化精华”展区是亮点之一，越南文化的核心价值在此得到颂扬并传播于当代生活之中。

春色越南汇聚精华

以“越南文化精华——越南春色”为主题，该展区在金龟展馆中心区域举办，成为2026年春季博览会的文化亮点。其空间设计和谐，融合传统元素与现代展示语言，营造出亲近而富有文化深度的氛围。



据组委会介绍，该展区包括六个主要区域：中心舞台、装饰小品区、文化旅游展位、手工艺品展位、创意设计展位以及文化产业领域的展位。装饰空间与小品穿插布置于打卡点、春节花卉展示之间，再现越南传统春节景象，为公众带来视觉焦点和体验空间。

越南木偶剧院的表演节目。图自越通社

位于展区核心位置的舞台区，是开幕式、闭幕式及贯穿整个展期的系列艺术活动的举办地。据组委会透露，自2月3日起，每日将有三场精彩艺术表演，演出单位均为文化体育与旅游部下属艺术院团，包括：越南杂技联合会、越南木偶剧院、越南青年剧院、越南国家音乐歌舞剧院。

文化得以保护与发展的动力

“越南文化精华”展区的一大亮点在于手工艺品展位。各类工艺品、竹藤编织品、丝绸、手工纺织品等在此展出，并伴随着手工艺人亲身讲述的故事。



来自河内市瑞林县铁应美术木雕村的艺人阮氏雪表示，春季博览会是一个让乡村产品直接面向消费者的良机。来自河内市常信县宁瑁竹藤编织村的艺人洪武认为，春季博览会是传播乡村故事、联系合作伙伴并肯定传统工艺在现代生活中价值的契机。



此外，文化旅游展位推介了与遗产、节庆、传统手工艺村和本土文化价值相关的产品与服务，有助于连接供需，刺激文化旅游消费。



“越南文化精华”展区为2026年春季博览会增添了文化深度。从艺术舞台、新春小品到手工艺品及文化旅游展位，越南文化与现代生活节奏和谐相融，为文化的保护、发展与传播注入了更多动力。（完）