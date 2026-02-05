在春节消费市场日益重视质量、产地和本土价值的背景下，一乡一品产品和土特产正迎来拓展市场的巨大机遇。为了将包括进海虾干鱼干在内的永隆省土特产更深入地推向消费者，许多企业选择2026年首届春季博览会作为年初贸易促进的重点。

进海虾干鱼干单位代表杨氏美缘女士向记者告知，选择2026年首届春季博览会，首先是因为这是农历新年消费的高峰期，对土特产、礼品和加工食品的需求大幅增加。实际情况表明，每逢春节来临之际，虾干、鱼干等与传统餐食和年礼紧密相关的产品，始终是消费者优先选择的商品类。

春节临近，商品零售总额和消费服务收入通常会增长，在举办展会、节庆和旅游活动等地方甚至更高。这为一乡一品产品触达终端消费者提供了平台。

除了市场因素，2026年首届春季博览会也是宣传地方特产价值的有效平台。对于进海虾干鱼干而言，参展不仅是为了销售产品，更是为了向省内外的参观者介绍原料产区、加工方法和永隆美食特色的故事。各级企业评估，这是将一乡一品产品带出本地，今年伊始就接触新客户群的重要机会。

杨氏美缘说，通过2026年首届春季博览会，企业希望帮助消费者更深入了解进海虾干鱼干的来源、质量和加工流程。在展会上的直接接触，使企业能够透明地传递信息、解答疑问并建立信任，这是构建可持续品牌的关键因素。

许多企业认为，此次博览会是一乡一品品牌不仅通过标识被识别，更能通过消费者的实际体验被记住的理想环境。当顾客了解并信任产品后，他们回购、向亲友推荐以及选择作为春节礼品的可能性就会更高。

杨氏美缘认为，在零售市场快速变化的背景下，实现销售渠道的多元化对于小型企业和一乡一品单位是生存因素。博览会不仅是直接零售的场所，也是企业扩大分销系统（从传统渠道到数字渠道）的接触点。

杨氏美缘女士认为，从企业的角度来看，进海虾干鱼干希望一乡一品贸易促进活动能够更加频繁和深入地开展，而不仅仅是停留在短期的展示和销售活动。持续举办规模合适的博览会，将帮助企业获得更多准入市场并完善产品的机会。

此外，支持品牌建设、讲好产品故事和宣传工作被视为永隆一乡一品产品可持续发展的关键因素。当产品不仅美味，还具有关于土地、人文和文化价值的清晰故事时，其市场竞争力将显著提升。（完）