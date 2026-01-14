2026年春季博览会：构建多维度经贸对接空间的贸易盛会

本届博览会的一大亮点是国际纺织服装、皮革制鞋、木材及手工艺品产业价值链展览会（VIVC 2026）。该展览不仅汇聚产业链上游与下游企业，更致力于打造贯通原材料、设计、生产到分销各环节的综合性对接平台，推动产业链协同发展。



在国家层面同步推进的B2B（企业对企业）与B2C（企业对消费者）经贸活动，体现了新的办展思路，即以完善产业价值链为导向，提升越南企业深度参与全球生产与分销网络的能力。



值得关注的是，2026年春季博览会的整体成效，离不开越南驻外商务机构体系的积极主动和深度参与。自2026年1月中旬起，各驻外商务机构已同步开展信息发布、宣传推介与对接联络工作，积极邀请外国合作伙伴参会，将博览会视为国际企业直接了解越南市场、生产能力和投资环境的重要窗口。



与驻外商务机构的积极推动相呼应，国内企业界也对2026年春季博览会寄予厚望。在提升附加值和打造“越南品牌”需求日益迫切的背景下，不少企业将博览会视为展示生产能力和产品优势、寻找合作伙伴、拓展出口市场的重要平台。



从工贸部、越南驻外商务机构体系以及国内企业的协同筹备中可以看出，2026年春季博览会被赋予了超越常规贸易活动的期待。



这是一个经贸交流平台，也是一个多维度的对接空间。在这里，贸易促进沿着产业价值链纵深推进，越南企业逐步在区域和全球生产、分销网络中确立自身地位，从而为新年伊始推动生产、贸易和可持续增长的目标作出切实贡献。（完）