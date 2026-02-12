2026年春季博览会：来自俄罗斯的经验

值此2026年春季博览会隆重举行之际，越通社记者就俄罗斯在组织博览会方面的实践经验、以及在双边外贸活动中可进行进出口的潜力商品，对在俄罗斯从事亚洲厨房餐饮用品业务的领先企业之一——Fusion Foods公司副总经理范氏花女士进行了采访。

范氏花女士高度赞赏越南主办的春季博览会等国际贸易博览会的方针。她认为，类似展览会和博览会是对贸易促进、推动外贸关系发展以及增加地方乃至国家进出口总额最有效的举措之一。

范氏花女士说，得益于每年定期参加莫斯科各大国际食品展销会，Fusion Foods的产品如今已有93%的消费者知晓，87%的消费者曾使用过。在俄罗斯，几乎每个行业都有专属展销会，并且每年定期举办，参展企业数量达数千家，这充分显示了此类活动的实际效益。

范氏花女士认为，对于博览会的主办方而言，最重要的就是参与人数众多，行业内领先的生产企业云集，其次是稳定的成交量及大量商贸合同的签署。

谈及越南与俄罗斯联邦的合作潜力时，范氏花女士对把握市场消费偏好这一问题表示担忧。虽然俄罗斯生产的产品在越南市场凭借价格、品牌认知度及原料信誉等方面一直具有优势，但两国的贸易额的增长仍未达到预期。

范氏花女士补充说，俄罗斯拥有大量商品可以参加越南的各类博览会，例如农产品，包括猪肉、牛肉、各类葵花籽油等。此外，还有药品、农业机械、建筑机械、能源类商品，这些都是俄罗斯的优势领域。除此之外，还包括安防-国防类商品，这类产品质量可靠且技术先进。

另一方，在当前背景下，除了传统的优势农产品出口外，越南还可以加大对俄出口电子零配件、电信设备等商品。此外，越南企业还需要提高对俄出口农产品的质量，确保其产品在食品安全、品牌形象方面具备竞争力，并拥有完备的卫生检疫及商品原产地等必要认证证书。这一点至关重要，因为这将确保商品能够在俄罗斯享有一定的关税优惠政策。（完）