2026年春季博览会：故都春色 遗产印记

在2026年春季博览会的热闹氛围中，顺化市以“2026年故都春色——遗产印记”为主题的联合展区格外引人注目，呈现出既沉静典雅又充满活力的独特文化风貌。

占地面积约250平方米的展区汇聚了23家典型企业和合作社，不仅是产品展示与交易空间，而且成为讲述顺化故都在新时代发展节奏中不断焕新的文化交汇点。

在迎宾区域，顺化市通过视频、出版物及宣传资料，全面介绍顺化的经济社会发展成就、潜力、优势、投资贸易信息以及特色文化旅游目的地。

手工艺品、农村工业产品及传统手工艺村展区则为顺化展位注入鲜活气息。多位工匠和设计师现场展示制作技艺，使参观者不仅可以看到成品，还可以见证其创作的每一个阶段。福积陶器的质朴、顺化奥黛的柔美以及“金枝玉叶”等精致工艺作品都蕴含着顺化人民的巧手和深厚的文化遗产的故事。

农产品、土特产、“一乡一品”（OCOP）产品及集体商标与地理标志产品展区则呈现出更为现代、活跃的氛围。产品陈列突出来源可追溯性、质量和地域故事，体现出顺化市可持续发展方向，同时推动绿色经济和数字经济发展。

顺化市人民委员会副主席潘贵方表示，顺化参加2026年春季博览会的目的在于加强贸易促进、刺激消费需求、拓展出口市场并推广特色产品，同时向公众介绍顺化经济社会发展成就、投资贸易信息及文化旅游目的地，提升城市品牌影响力，并促进贸易往来。

除现场交易外，顺化企业和工匠还积极参与博览会框架内的各场会议、研讨会和贸易促进论坛，以把握市场信息和消费趋势，拓展分销渠道，逐步深度融入生产—销售价值链。

从长远来看，企业期待国家级博览会继续发挥连接生产与市场、传统价值与现代需求的重要桥梁作用，从而让顺化产品在更广阔市场中确立地位，同时落实远期展望至2030年和2045年的顺化市绿色经济、数字经济与融入国际的发展战略。（完）