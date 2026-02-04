2026年春季博览会：政府总理要求加强地方产品与品牌推广

越南政府总理范明政于2026年2月4日签发第09/CĐ-TTg号电文，要求在2026年首届春季博览会上加强地方产品及品牌的供应与推广。



电文指出，2026年第一届春季博览会于2026年2月2日至13日在河内东英国家展览中心举行。为了使博览会真正成为一场“横跨越南的新春之旅”，成为汇聚“越南商品—越南特色—越南智慧”精华荟萃之地，政府总理要求各部部长、部级机构负责人、政府直属机构负责人，以及各省、中央直辖市人民委员会主席着力落实以下内容：



工贸部牵头并与各部委、机关、地方及相关单位紧密配合，及时向企业提供贸易对接支持，为各单位和企业在博览会上展示及推广产品与货物创造便利条件。



文化体育与旅游部牵头并与越南国家电视台、越南之声广播电台、越南通讯社配合，加强信息报道，渲染博览会现场氛围；增加宣传时长，推广代表性产品、货物及地区特产，以弘扬“越南人优先使用越南货”的精神，并给国内外游客留下深刻印象。



农业与农村发展部同各地方配合，筛选并推介具有代表性的OCOP产品（一乡一品）和本地土特产，在博览会上进行展示与供应；加强数字技术及二维码（QR Code）的应用，用于追溯来源并推广越南农产品的价值。

2026年首届春季博览会上产品种类十分丰富。图自越通社

各部委、机关和地方指导各单位、企业及合作社，继续加强筛选符合“六个最”标准的地方土特产，即：最精华、最优质、最丰富、最安全、最现代、最优惠，并在博览会上进行推介和宣传。



与此同时，严格管控商品质量，坚决清除展位上的假冒伪劣及来源不明商品；绝不允许不符合条件和标准的商品在博览会上销售，以免影响博览会的声誉和地方品牌形象。加强产品价值的宣传推广，使每件产品不仅仅是一件简单的商品，更是代表各地区特色的“文化大使”；投入打造引人入胜的“产品故事”，将其与生产者的历史、传统及心血紧密结合等。



政府总理指派裴青山副总理直接指导各部委、机关和地方执行本电文。



政府办公厅根据所赋予的职能和任务进行督促，并按规定向职能机构汇报超出其职权范围的问题。（完）