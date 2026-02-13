2026年春季博览会：撬动清真产品贸易促进的新杠杆

在出口面临全球需求放缓、技术壁垒增加以及市场标准日益严苛等多重挑战的背景下，2026 年首届春季博览会不仅是一场产品展示活动，更正逐步确立其作为贸易促进“软基础设施”的角色，尤其是在清真（Halal）产品领域——这一在越南潜力巨大却尚未得到充分开发的市场。

贸易专家指出，本届博览会的创新之处在于其整合式组织模式：将产品展示、企业对接、政策对话和国际市场推广融为一体。这种模式体现了贸易促进思维的转变——从单纯寻找销路，转向提升标准化能力，以赢得市场选择。

结合参展实践，河内绿色合作社（Hà Nội Xanh）社长伯氏月秋表示，本届博览会规模大、组织专业，效果超出企业预期。若以往合作社主要专注于海外市场，那么 2026 年则被确定为同步拓展国内市场的关键之年。因此，博览会成为“双重跳板”，既帮助企业检验国内消费者的反应，又在本土搭建国际合作桥梁。

展会首日，河内绿色合作社展位即吸引大量参观者。伯氏月秋指出，这表明清真产品已不再局限于穆斯林群体，而是受到越来越多关注“清洁、透明、高标准”产品的消费者欢迎。

从战略层面看，河内绿色合作社体现了“源头标准化”的发展趋势。该合作社构建了涵盖原料种植、研发、深加工及市场推广的闭环模式，并以 FDA 标准以及土耳其、印度、马来西亚等国清真认证为基础。伯氏月秋强调，标准不仅是出口“通行证”，更是衡量产品质量与透明度的标尺，使企业能够稳立市场。博览会因此不仅是销售平台，更是展示企业标准合规能力、溯源体系和国际接轨水平的窗口。

与此同时，河内绿色合作社将跨境电子商务视为出口战略的重要渠道。其产品已在阿里巴巴平台上线“越南清真”专属展位，并正在完善手续入驻亚马逊。尽管自 2025 年 12 月底才开始布局，但凭借充分的生产能力准备、标准建设和市场策略，已取得初步积极成效。

实践表明，企业参加土耳其清真国际博览会并获得 10 份样品订单，充分证明清真市场并非“小众市场”，而是一个规模庞大、标准严格但机遇相匹配的消费生态系统。在此背景下，2026 年春季博览会成为国内“起飞平台”，帮助企业测试产品、完善模式，并为进军国际市场做好准备。

从更宏观层面看，清真主题在本届博览会上的呈现，反映出地方贸易促进的新趋势。庆和省、岘港市等地正将清真产业视为多元化出口市场、吸引穆斯林国家游客和资本的重要战略方向。

越南驻印度尼西亚商务参赞范世强表示，越南企业面临的最大挑战并非缺乏机会，而是缺乏清真认证及系统化的生产流程、人力资源和财务准备。类似春季博览会这样的活动因此成为“实践课堂”，帮助企业接触标准、理解市场要求，并逐步形成融入国际市场的思维方式。

对于清真产品而言，博览会的最大价值不在于直接销售额，而在于建立市场信任与企业标准化思维。在一个认证决定能否进入供应链体系的领域，企业必须认识到：要走得快，必须从标准基础做起，从原料产地到生产流程与管理体系，每一个环节都不能失守。

总体来看，2026 年首届春季博览会正超越传统贸易促进活动的角色，成为一项“软政策工具”，为国家、地方和企业搭建实质性对话与合作平台。对于清真产品而言，博览会不仅创造销售机会，更推动形成以“标准、联结与数字化”为三大支柱的产业生态体系。在全球经济不确定性加剧的背景下，正是这种具有战略深度与长远视野的“杠杆”，将决定越南企业走向更广阔市场的能力与高度。（完）