2026年春季博览会：提升电子商务管理能力实现绿色可持续发展

越南工贸部于2月2日下午举办以“提升管理能力并指明可持续发展战略方向”为主题的2026年电子商务论坛。这是工贸部在2026年首届春季博览会框架内开展的主要活动之一。

越南工贸部电子商务与数字经济局副局长黄宁在活动上表示，近期，电子商务保持年均约25%的增长率；2025年，零售规模预计达310亿美元，占商品零售总额的11%左右，约60%的人口参与线上购物。市场的快速而广泛发展，对规范秩序、信息透明、消费者保护以及遵纪守法提出了更高要求，以确保电子商务实现可持续发展。

2026年对电子商务具有承前启后的重要意义，《电子商务法》将进入实施阶段，也是《2026—2030年阶段国家电子商务发展总体规划》的开局之年，旨在推动绿色、循环、可持续发展，并与提升竞争力和增长质量相结合。

然而，实践表明，各地方之间，尤其是大城市与山区和边境地区省份之间电子商务发展水平仍存在显著差距。面对此情况，政府2026年签发的第01/NQ-CP号决议中已要求究制定并实施《2027—2030年阶段山区和边境地区电子商务应用总体规划》，旨在缩小数字鸿沟，为贫困地区带来更多市场机遇，确保全国各地电子商务同步发展，不让任何地方掉队。

本次论坛也介绍并阐释《第122/2025/QH15号电子商务法》中电子商务活动管理方面的最新要点，进一步明确按照党和政府主张推动绿色、可持续电子商务发展的方向。

越南工贸部电子商务与数字经济局政策司司长阮文成表示，近年来，电子商务活动增长速度非常快，规模预计超过310亿美元，约占全国商品零售和消费服务收入总额的11%。

这些数据清晰反映出电子商务在经济体中日益重要的作用。然而，在快速增长的同时，也伴随着一系列问题的出现。消费者已不再陌生于购买到质量低劣商品、假冒伪劣产品以及侵犯知识产权商品的情况。

问题的根本原因在于现行法律不够健全。《电子商务法》的制定是为了解决现有法律的不足和问题。

该法共7章41条，自2026年7月1日正式生效，相关实施细则正在制定中，计划在生效前出台，确保法律适用统一。

值得一提的是，该法对各类平台提出了共同义务，如确保产品和商品信息、标签及质量的透明性，在发生违法行为时与管理机构协作，加强风险管控并及时下架违规内容。对于大型数字平台，该法还要求建立申诉举报处理机制，并设立专门负责部门。

对于具有外国因素的平台，该法要求其在越南设立法律实体或指定授权代表，负责处理争议，保护消费者权益，并在发生违规行为时履行相关义务。

《电子商务法》有望有效规范这一高速增长的市场，为企业和消费者营造更加清晰、透明的法律环境等。（完）