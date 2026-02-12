2026年春季博览会：提升商贸促进质效 夯实国内市场发展根基

在国内市场持续发挥经济重要支撑作用的背景下，2026年首届春季博览会通过创新商贸促进方式，实现产品推广、产销对接与消费刺激的深度融合，取得积极成效。越南工贸部表示，该模式有助于提升越南商品竞争力，推动国内市场向稳定、可持续方向健康发展。

越南工贸部贸易促进局局长武伯富在接受越通社记者采访时表示，本届春季博览会成功营造出富有节庆氛围的春节消费空间。活动不仅是商品交易平台，更融合生产经营体验与传统及现代文化艺术展演，成为展示地方特色产品和区域形象的重要窗口，进一步激发民众对越南商品的自豪感与信任度。

据统计，为期10天的博览会共吸引约50万人次参观。来自印度、菲律宾、比利时、韩国、日本、中国等国的代表团亦赴会考察合作机遇。参展单位经营状况良好，多数企业日营业额达数百万至数亿越盾不等，约75%的企业在周末高峰期实现显著增长，其中河内、金瓯省、老街省等地企业表现尤为突出。

工贸部指出，本届博览会传播推广成效明显，各类媒体与数字平台广泛报道，相关信息在网络空间获得大量关注与二次传播，有力放大了活动影响力。

值得关注的是，文化艺术活动成为本届博览会一大亮点。主办方将非物质文化遗产展演与包粽子、捏面塑等传统民俗体验相结合，营造浓厚春节氛围，既延长了观众停留时间，也提升产品附加值，使地方特产承载文化内涵，进一步增强消费者对越南商品的认同感。

在供需对接方面，工贸部认为，本届博览会已从单纯的购物空间转型为务实的商贸交流平台。通过专题论坛和展示对接活动，企业，特别是中小企业，得以拓展零售网络、直连市场需求。活动同时为企业与分销系统建立长期合作关系创造条件，推动商贸促进成果转化为稳定供货合同。

工贸部从本届博览会实践中总结多项经验，包括将展会纳入国家商贸促进总体战略、以消费者信任度为衡量标准、强化供需对接实效，以及持续融合文化体验元素，形成“购物+文化”的特色模式。相关经验将为今后全国性展会和博览会的专业化、可持续发展提供重要参考，助力提升国家商贸促进能力，支持企业在国内外市场稳健发展。（完）