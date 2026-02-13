2026年春季博览会：推动越南与摩洛哥经贸往来的契机

值此越南举办2026年春季博览会之际，越南驻摩洛哥商务处负责人陈黎蓉就摩洛哥办展经验及双边贸易合作前景接受了越通社驻北非记者的采访。

陈黎蓉表示，摩洛哥在举办大型农业贸易展览会方面拥有丰富的经验。主办方的主要目标是将展会打造成为一个“推广生态系统”，不仅展示产品，更致力于搭建企业间的联系桥梁（B2B），提供认证标准咨询、物流支持、国家品牌推广等服务，并协助企业在展会现场签署合同。

主办方高度重视选择与国家优先事项和市场需求相符的明确主题，同时关注根据价值链设计展区，为企业寻找合适的合作伙伴创造条件。

陈黎蓉表示，摩洛哥企业拥有多类适合赴越参展的产品组，如农产品、食品、纺织服装类等。摩洛哥企业在进入越南市场时具备一定优势。摩洛哥商品独特的设计与文化特色可成为新亮点，有助于丰富越南市场的供应来源。越南现代零售体系与迅速发展的电子商务平台也摩洛哥企业试点进入越南市场创造了有利条件。

然而，摩洛哥企业在加入越南市场也面临诸多挑战，例如地理距离遥远；对质量标准、越南语标签、食品安全法规的要求；注册及专项检验手续；在越南的品牌认知度有限等问题。

2026年春季博览会吸引诸多市民和游客前来参观购物。图自越通社

陈黎蓉表示，越南部分商品已在摩洛哥市场立足并获得认可，如咖啡、腰果、电子零部件、纺织服装、鞋类及价格竞争力强的消费品。此外，摩洛哥市场对亚洲食品、调味品及便捷快餐的需求正在增长。

陈黎蓉指出，越南企业拥有生产能力好、价格优惠和承接大单能力强等优势。摩洛哥被视为进入北非和西非的门户，拥有发达的港口和物流系统，进口商也有多元化供应来源的需求。

不过，越南企业在进入摩洛哥市场时仍面临运输成本高、认证与检疫要求严格、清真标准等困难。因此，企业需制定长期策略，选择信誉良好的进口伙伴，准备完备的技术文件，注重产品设计和品牌建设。

陈黎蓉表示，今年越南驻摩洛哥商务处计划通过参加摩洛哥4月举办的SIAM展会和9月举办的SIEMA食品博览会等大型展会，加大对越南农产品、食品及消费品的推广力度。同时，商务处将加强B2B促进活动，组织在线对接会、主题交易专场，推介合作伙伴，并协助企业直接与进口商对接。

目前，摩洛哥是越南在非洲十大出口市场之一。2025年，两国双边贸易额达3.8亿美元，较2024年增长25%，表明两国合作仍有巨大的发展潜力。（完）