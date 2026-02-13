2026年春季博览会：拓展越澳商贸合作空间

KQ贸易公司首席执行官、越南—澳大利亚物流与投资协会主席阮青平在回答越通社驻悉尼记者有关越南在2026年春季博览会框架下促进越南企业与外国企业合作的提问了时表示，由于越南产品质量优良、风味独特且符合澳大利亚的严格标准，加之澳大利亚社会高度多元化、对亚洲食品需求日益增长，该国消费趋势对越南进口商品日益开放。

阮青平表示，越南在该大洋洲国家的优势商品包括纺织品原料、热带水果（如火龙果、芒果、椰子）、椰子水、加工食品、调味品、咖啡、腰果等。此外，Lasuco公司（清化省）的甘蔗汁、越强粉丝（太原省）、黄科鱼露（富国特区）等特色产品已逐步进入澳大利亚分销系统，并受到“袋鼠国”消费者的积极欢迎。

关于两国共同参与多项新一代自由贸易协定，阮青平认为，这为双方企业发展奠定了重要基础。许多进口关税税目得到削减，使越南商品相比来自泰国、马来西亚、印尼乃至中国的同类产品增强了竞争优势。

他还表示，澳大利亚举办众多多元文化展销会，为越南企业不仅接触越南侨胞社群，还能面向本土顾客及其他亚洲社区群体创造了机遇。这是越南企业若欲拓展市场、长远建设品牌的重要方向。

反向来看，阮青平指出，澳大利亚在农产品及高端食品方面拥有优势，如牛肉、龙虾、葡萄酒、奶制品及樱桃、苹果、葡萄、蓝莓等时令水果。这些产品凭借其质量信誉及严格管控的生产流程而深受越南消费者高度评价。然而，高昂的生产及人工成本使得澳大利亚产品通常价位偏高，需要适宜的市场准入策略。

在越南举办2026年春季博览会的背景下，阮青平认为，贸促活动应朝着专业化、贴合市场需求、注重实质对接的方向来设计。根据澳大利亚的经验，他介绍称，展会通常将产品展示与企业对企业对接、行业研讨会及展后跟踪机制相结合，以确保合作计划得到有效落实。（完）