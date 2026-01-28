2026年春季博览会：年初提振消费的重要动力

在国内市场持续成为经济增长重要支柱的背景下，2026年首届春季博览会被寄予厚望，在年初为提振消费、支持企业发展注入动力。博览会不仅是商品交易的平台，还融合消费、文化与旅游等要素，为企业直接对接消费者、在第一季度内明确市场策略创造条件。



越通社记者采访时，清水葡萄园贸易服务有限责任公司总经理阮氏琰红表示，与2025年秋季博览会相比，2026年首届春季博览会因契合春节购物、春游及年初消费需求而更具吸引力。这一时期是国内市场的消费高峰期，消费者除满足基本需求外，也更加倾向于选购具有附加值的产品，如地方特色产品、OCOP产品以及节日礼品。



阮氏琰红指出，博览会为企业直接沟通终端消费者、提升品牌认知度、把握年初市场趋势提供了有利条件。同时，集购物、饮食与春节文化于一体的博览会空间，也有助于企业拓展客户群体，涵盖本地居民、国内游客以及国际游客。



阮氏琰红认为，在博览会现场与消费者直接交流并获取反馈，是企业调整产品、包装设计和市场推广方式的重要信息渠道，为全年拓展分销体系奠定基础。



企业参加2026年春季博览会的重点目标在于推广与OCOP产品及地方特色产品相结合的品牌形象，同时寻求与分销系统及旅游相关消费渠道的对接机会。博览会被视为推动OCOP产品从展示走向实际消费的重要平台。



在评价博览会的支持作用时，阮氏琰红表示，具有国家规模的博览会正日益发挥作为贸易促进平台的作用，有助于加强企业与市场及相关伙伴之间的连接。持续提升对接效率，有望帮助中小企业和OCOP企业更深入参与消费、旅游和出口生态体系，契合政府和工贸部推动国内市场可持续发展的方向。（完）