2026年春季博览会：大拜铜铸村的蓬勃生机

来自北宁省嘉平乡大拜铜铸村的传统手工艺产品亮相2026年春季博览会，每一尊佛像、每一套祭器、每一件工艺美术品，不仅展现了精湛的制作技艺，更凝聚着一代代匠人的心血、积累的经验与古村深厚的文化底蕴。

大拜村村民阮氏燕女士表示，大拜村已有近940年的历史，目前约有1000户从事铸铜业，并有30家大型企业高效运营，产品远销日本、韩国及多个欧洲国家。除铸件外，村民还生产铜制锻打制品。过去，大拜村主要生产黄铜制成的简单家庭用具，如：铜盆、铜锅、铜盘、铜壶、平底锅等。如今，大拜村已转向生产艺术性、技术含量高的美术工艺品，以带来更高经济价值，如：铜鼎、香炉、牌匾、对联、铜画（风水画、马到成功）、铜像、花瓶、祭器、铜锣等。

目前，大拜铜铸村的产品丰富多样，市场销售稳定。因此，大拜村为该地区数千名劳动者创造就业机会。

前来参观展会的北宁省北陇乡居民阮仲同先生分享道："这里的每件产品都透着沉稳、坚实，富有灵韵。看着每一个纹样、每一道雕刻，我能感受到那份细致入微以及传统技艺的文化深度。这不只是精美的产品，更是北宁乡村世代传承的记忆与特色。"

河内市龙边坊居民陈维碧先生评价说："我觉得2026年春季博览会上展出的铜铸产品依然保留了传统特色；许多款式还体现了创新，符合现代审美。这说明传统工艺村并未停滞不前，而是一步步转型，既保留了核心价值，又拓展了与国内外公众接触的空间。"

多年在北宁省一家企业工作的阮停战先生（新安乡居民）说，大拜铜器产品不仅服务于国内市场，还远销海外，在日本、韩国及欧盟等国家和地区彰显越南特色。大拜传统手工艺村持续发挥着文化遗产纽带的作用，将传统文化元素与经济发展和谐结合。这不仅是北宁省人民的骄傲，也是一种生动展现工艺精华的象征。在大拜村，许多家庭和生产作坊每年都能从这一传统行业中获得数亿越盾的收入。

2026年春季博览会不仅是展示传统手工艺村产品的平台，更是一个连接记忆、文化与人的空间。每一件展品不仅是工艺与美学的结晶，更是传统手工艺村历经岁月生生不息的见证，并为越南传统手工艺的可持续未来开启信心之窗。（完）