2026年春季博览会：国际游客对富有特色和充满活力的越南印象深刻

在全国各地纷纷迎接传统春节的热闹气氛中，2026年春季博览会吸引了大量国内外民众及国际游客前来参观，并对他们留下了深刻印象。从单纯想要参观、了解文化的游客到寻找合作商机的企业家都在此感受到一个富有文化特色、充满活力且极具创新精神的越南。



购物与文化体验的交融



在此博览会期间，意大利游客朱塞佩（Giuseppe）曾先后三次到访。他分享道：“每个展位背后都有关于当地土地和人文的故事。这让购物体验变得更有意义。我觉得自己不仅是买到了一件商品，更是带走了一份越南文化。”



来自西班牙的玛丽亚·洛佩兹（Maria Lopez）将大量时间花在欣赏越南漆器、陶瓷和手工刺绣等手工艺产品上。她认为，只要加强推广并建立更有效的分销渠道，越南产品完全具备进入国际市场的竞争力。产品质量与独特性是越南手工艺品的重要优势，关键在于越南企业加强传播并寻找合适合作伙伴，将产品推向欧洲市场。



英国游客托马斯（Thomas）表示，此博览会展示了一个既现代又保留传统韵味的越南形象。

“我能感受到越南人对自家产品的自豪感，这让我印象深刻。我们全家一定会重返越南并延长停留时间，以进一步探索这个国家的文化、美食及各地的独特景点”。 英国游客托马斯





国际贸易与合作桥梁



春季博览会不仅是文化参观场所，更被视为高效的贸易桥梁。来自日本的企业家田中健治（Kenji Tanaka）此行目的在于寻找农产品和加工食品供应源。他评价道：“我清楚地看到越南企业正日益重视质量标准、包装及安全认证。这是进入日本及其他苛刻市场的关键因素。”



波兰食品分销商维克多·贝尔纳特（Victor Bernat）重点了解越南的茶叶、咖啡和调味料等产品。



越南农产品潜力巨大。咖啡和茶叶质量优良和风味独特。若能在欧洲打造更强大的品牌，我相信这些产品会大受欢迎。至于即食食品、冷冻食品以及极具地方特色的土特产，由于其风味独特且调料新颖，可能需要更多时间来征服外国消费者的口味。 波兰食品分销商维克多·贝尔纳特

据诸多国际游客的评价，2026年春季博览会不仅是一场商贸盛事，而且是让他们能直观、近距离体验越南文化的场所。通过与生产者、工匠及企业代表的直接交流，游客能更深层次地了解越南产品的价值。在国际经济一体化不断深化的背景下，春季博览会等类似活动在助力越南产品走向世界、传播充满活力和创造力且富有文化特色的越南形象方面发挥了重要作用。（完）