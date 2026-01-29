2026年春季博览会：商贸交汇点与激活消费主引擎

在新年伊始的欢庆气氛中，2026年首届春季博览会的举办，不仅是一项大型商贸服务活动，更承载着重要的政治任务使命，有助于刺激消费需求、促进国内市场发展，传播出一个充满活力、融入世界的越南形象。



落实越南政府总理范明政在2026年1月26日召开的政府常务会议上的指导精神，越南工贸部牵头，协调各部门、单位和地方联合举办2026年首届春季博览会。



以“连接繁荣——共迎新春”为主题的2026年首届春季博览会将于2026年2月2日至13日在位于河内市东英乡的越南国家展览中心（VEC）举行。此展室内展览面积超过10万平方米，室外展览面积超4.5万平方米，预计设置约3000间标准展位，以及户外文化—饮食—体验区。



其中，越南驻外商务系统的积极参与，大力宣传、邀请国际合作伙伴和企业前来越南参展是2026年春季博览会的一个重要亮点。



自2026年1月初起，越南驻日本、美国、印度及许多重点市场的商务处同步开展了一系列推广活动、线上研讨会、并与所在国各行业协会和企业对接。在纺织服装、皮革鞋类、木制品、手工艺品、家具及加工工业等领域的数十家外国协会和企业表达了参展、开设展位并与越南合作伙伴对接的意愿。



越南驻印度大使馆商务参赞裴忠上强调，该博览会是2026年首个大规模商贸文化活动，在最活跃的时期开拓越南市场，也是国际企业在商业动力达到顶峰时进入越南的战略门户。



裴忠上表示，这是印度企业与越南生产商直接对接、寻求供应机会、开展生产合作、并在纺织服装、制衣、鞋类、皮革、家具和手工艺品等领域建立长期合作伙伴关系的绝佳机会。



越南驻日本大阪商务处处长权氏秋霞表示，该部门正努力邀请越南所需领域的日本企业参与2026年首届春季博览会。从而，创造商贸对接、投资合作的契机，推动双边贸易实现突破性增长。



越南驻美国商务参赞杜玉兴表示，越南驻美商务系统正在积极开展推广活动，邀请美国企业参与2026年首届春季博览会。



杜玉兴表示，紧密围绕博览会的目标、计划和标准，各商务处正在主动筛选有潜力、具有代表性、符合纺织服装、皮革鞋类、木制品、手工艺品等越南具有优势和合作需求的行业类别的美国企业。

另一方面，国内企业界也对2026年首届春季博览会表现出极大的关注和期待。许多企业视其为展示能力与产品、寻找合作伙伴、拓展出口市场的重要"交汇点"。



CT集团对外关系总监邓氏秋表示："参与博览会，CT集团既着眼于促进贸易、连接商机，也将其视为逐步将越南企业研发、生产的科技产品推向国际市场，与潜在合作伙伴、进口商和投资者对接的'窗口'。"



越韩高科技生产厂销售总监阮伯段评价道，2026年首届春季博览会将成为重要的汇聚点，连接并创造国内企业与国际合作伙伴、进口商之间的生产与商贸机会。



工贸部贸易促进局局长、国家博览会组委会副主任武伯富1月28日上午召开会议，核查2026年首届春季博览会开幕式准备工作，要求各部委、地方政府及施工单位加快部署进度，开展连续施工，紧密配合，确保按时完成各项工程。



武伯富强调，2026年首届春季博览会不仅是一场春节购物活动，还有望对刺激国内消费需求、促进商品流通、支持企业和手工艺村发挥重要作用，从而就在年初为经济增长注入强劲动力。（完）