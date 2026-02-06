2026年春季博览会：全力保障社会治安与交通畅通

2026年春季博览会于2月2日至13日在越南国家展览中心举行，正值春节采购高峰期。日均吸引数万名参观者，春季博览会充分展现了一项具有国家规模的文化与商业活动的独特吸引力。为保障交通顺畅和市民绝对安全，河内市公安部门主动部署总体方案，加强协同配合，严格管控并依法严肃处理各类违法行为。

在2026年春季博览会开幕初期，前往越南国家展览中心的人流和车流量较平日明显增加。面对这一实际情况，河内市有关职能部门主动制定并实施多项保障交通安全和社会治安的措施，为民众和游客参观、购物创造便利条件。

按照统一部署，交通警察力量被重点安排在博览会周边主要道路和交通枢纽，尤其是在早晚高峰时段。交通分流和疏导工作根据现场实际情况灵活开展，有效缓解交通压力，确保来自市中心及周边省市的车辆通行顺畅。

与此同时，博览会举办区域的社会治安保障工作始终保持在高水平。当地公安力量与博览会组委会及相关职能单位密切配合，构建多层次安保体系，对主要活动区域、展位及人员密集场所实施严格管控，并准备好应急预案，确保各项活动绝对安全。

得益于各职能力量的主动作为和协同配合，春季博览会开幕以来，现场社会治安和交通秩序总体平稳，未发生复杂突发事件。市民和游客出行顺畅，能够安心参与博览会期间的各项文化和商业活动。

2026年春季博览会在政府指导下，由越南工贸部牵头，与各部委、地方及相关机构联合举办，吸引2500多家企业参展，设有约3000个展位。博览会不仅是展示和推广越南产品与品牌的重要平台，也成为春节期间富有民族文化特色的亮点活动，有力传播了河内首都安全、友好、富有吸引力的良好形象。（完）