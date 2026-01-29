2026年春季博览会：传播越南货价值与传统春节特色

由越南工贸部主办的首届2026年春季博览会，不仅旨在满足春节期间的购物需求，更是一项刺激消费、稳定市场、推动经济增长从2025年延续至2026年的重要举措。

越南工贸部贸易促进局局长武伯富向媒体表示，越南工贸部贸易促进局局长武伯富向媒体表示，本届博览会定于2026年2月2日至13日（即农历乙巳年腊月十五至廿六）恰逢传统年终消费旺季举行。活动旨在通过集中提供大规模、高品质、价格合理且涵盖全国各地的特色产品，满足民众春节期间的多样化购物需求，从而为拉动国内消费注入强劲动力。

同时，该博览会是连接企业、合作社与消费市场的有效桥梁，有助于扩大分销体系并减少中间环节。武伯富局长表示，生产商、分销商与消费者之间的直接对接，可帮助企业节省约15-20%的运营成本，从而将这部分利益直接体现在销售价格上。



武伯富表示，2026年春季博览会不仅具有商业意义，更被定位为传播“越南制造”品牌价值以及一个活力、积极融入国际社会的越南国家形象的空间。怀着让“连接繁荣—喜迎璀璨春”的精神深入企业界，在新年伊始就营造生产竞赛的热烈气氛。



越南工贸部贸易促进局局长武伯富。图自越通社

政治-经济-文化三大要素被和谐融入博览会整体设计中，这不仅促进了国内消费，还具有鲜明的对内和对外意义，有助于巩固越南在国际经济一体化进程中的地位。

武伯富表示，博览会期间将同步开展各类促销活动，并严格执行产品品质管控。所有参展商品均系来源明确的越南本土产品，符合质量、食品安全及价格标准。

许多企业还将推出促销与价格稳定计划，切实帮助消费者降低春节购物成本。 此次博览会预计有约2500家企业和3000个展位参与，鉴于春节期间消费需求通常比平时高出1-2倍，工贸部期望2026年春季博览会的总交易额将突破1万亿越南盾。



通过此次博览会，“越南人用越南货”运动将得到持续有力传播，彰显越南货作为高质量产品，值得消费者信赖与选择。



武伯富表示，工贸部期望逐步建立专业化、现代化、高效且可持续的国家级展览展销体系，使其成为重要的贸易促进基础设施，助力企业、发展市场，并在未来阶段推动国际经济一体化。