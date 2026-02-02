2026年春季博览会：企业的贸促渠道

2026年春季博览会不仅是春节期间的购物空间，还逐步凸显其作为贸易促进渠道的重要作用。该博览会为企业创造展示产品、商业解决方案、拓展市场，并让高质量商品和服务更贴近消费者的有利条件。

许多企业表示，年初参加展销会不仅能有效利用春节期间激增的购物需求，还能触达新客户、寻找合作伙伴并把握消费趋势。通过展销会，企业希望加大宣传推广力度，与客户及合作伙伴进行直接对接，同时推介符合市场需求的各类产品与服务。

按计划，咖啡与巧克力品牌 MISS EDE 将参加于2026年2月2日至13日在越南展览中心举行的展销会。展位设计成一个体验空间，旨在介绍来自西原地区重点原料产地——得乐省的各类精品咖啡和高品质巧克力。

博览会期间，企业预计每日免费供应约 2000 杯热巧克力和得乐精品咖啡；同时推出多项春节促销活动，旨在让产品更贴近首都河内及北部各省的消费者。

近期参加各国家级博览会的情况表明，民营企业正拥有更多有利条件来加大贸易促进力度。特别的是，在现代化展览中心获得展位支持，使企业能够大胆投入资金开展品牌推广及产品推介活动。

在2026年春季博览会上，针对非现金交易日益普及的趋势，9Pay 推出了面向个体工商户和小微企业的数字支付解决方案，直接推介并咨询适用于多种经营模式的一站式支付解决方案。展会期间预计将实施多项优惠政策，其中设备折扣高达 45%，并提供多项服务费优惠。

十号服装股份公司不仅将春季博览会视为销售场所，更是开展贸易促进活动的平台。因此，十号公司主动准备各项活动内容、推广品牌形象及贸易促进所需的必要资料。

此前，十号公司也积极参加 2025 年秋季博览会，展示了最新的男装和女装系列，其设计风格多样，并按不同细分市场进行陈列，方便客户轻松选择。（完）