2026年春季博览会：企业加紧完善展位筹备工作

在2月1日下午举行总彩排前夕， 2026年首届春季博览会举办场地正进入最后完善阶段。基础技术设施已基本完成，各参展单位正集中进行展位搭建、商品陈列和销售空间优化，并对开馆后的接待和服务方案进行全面检查。

作为2026年初规模较大的国家级贸易促进活动之一，本届春季博览会吸引了来自全国多个省市的数百家企业和合作社参展。各展区按主题进行系统布局，旨在刺激国内消费，支持春节期间商品销售，并为供需双方搭建直接对接的平台。

在农业与环境部展区内，来自广宁省的金花茶展位已提前完成布展。对参展企业而言，博览会不仅是展示产品的重要窗口，更是检验市场反应、拓展销售渠道的契机。企业代表表示，在此前的秋季博览会上，其销售额曾突破10亿越盾，因此对本届参展寄予较高期待。

“我们很早就开始为此次博览会做准备。‘归花’品牌金花茶目前已拥有较为稳定的市场基础，特别是在春节礼品和健康养护类产品领域，需求持续增长。”归花贸易服务与进出口有限责任公司总经理黎孟归如是表述。

在礼品与应用美术展区， CA Decor 公司的新年吉祥物系列产品已全部完成布展。相关产品自2025年起进行设计，重点面向春节礼品市场。尽管博览会尚未正式开幕，在约1000件参展产品中，已有近一半提前售出。

“仅‘马到金钱’系列马年吉祥物，就已售出约500件。这表明兼具文化内涵和成熟设计的春节礼品依然拥有广阔市场。”陶艺硕士、CA Decor 设计咨询与礼品有限责任公司代表严红玲说。

在农产品展区，筹备气氛尤为紧张。大量农产品正陆续运抵现场，短时间内完成集中布展。对来自西原地区的企业而言，按时完成参展本身就是一项不小的挑战。

“接到参展通知后，我们几乎连续五个昼夜赶工，才把货物及时运抵河内。本次参展货量约2至3吨，如销售情况良好，将立即组织车辆补货。”河云盐焗腰果公司总经理郑氏玉云表示。

在咖啡展区，冲煮设备和展示区域仍在进行最后调试。对”本”咖啡公司而言，春季博览会是将具有地域特色的咖啡产品更直接推向消费者的重要平台。

“我们带来了鸡蛋咖啡、盐咖啡、榴莲咖啡，以及多款烘焙咖啡和速溶咖啡产品。这是企业展示产品、倾听市场反馈的良好机会。”“本”咖啡公司商务总监武功传表示。

从目前筹备进度来看， 2026年首届春季博览会在基础设施保障和企业参与度方面均已基本就绪。各展位整体完成布展，商品陈列齐全，为博览会开幕后的交易活动和市场对接创造了有利条件，有助于促进春节期间国内商品的消费。

据介绍，本届博览会室内展览面积10万平方米、室外空间4.5万余平方米，共设10个展厅，每个展厅面积约1万平方米，约3000个标准展位，并配套设置文化、餐饮和互动体验区域。(完)