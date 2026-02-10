2026年春季博览会：以政策之线编织发展春光

临近丙午年春节，越南国家展览中心（VEC）洋溢着融融暖意，不仅来自桃花、梅花的春色，而且来自数以千计崭新服装的缤纷——越南人“穿新衣迎新年”这一延续千年的传统文化在此生动呈现。

在熙攘的迎春人流中，越通社记者采访了北升龙生产与贸易股份公司经理黄容女士。该企业是越南纺织服装行业中具有稳固地位的品牌之一。她就政策带来的积极“助推剂”以及新一年服装行业的发展愿景作出积极评价。

黄容表示，在国家的政策和工贸局的支持下，企业在本次博览会上获免展位费用，用于向参观者和客户推介与宣传其产品。这不仅是资金层面的支持，更是精神层面的“加油鼓劲”。

此外，组委会在传播推广方面也十分积极，为企业开展宣传工作提供有力协助。借助这一平台，北升龙“越南制造”的精致服装形象得到更广泛传播，企业市场信誉随之提升。

近日，政府副总理裴青山在参观各展区时对组织工作表示满意并给予高度评价，他强调，越南商品占比超过90%，质量优良，款式与包装不断改进。

黄容认为，裴青山副总理的评价客观中肯，真实反映了本次博览会的面貌。

本次博览会科学有序的空间规划为越南商品在外观与设计上的“焕新升级”提供了良好平台，使消费者对国产产品形成更积极、更欣赏的看法。

她希望，这一模式不只停留在河内，而且能发展为区域连接链，使北方服装产品走向南方市场，反之亦然。

他们期待今后的展会吸引更多参观者和企业参展，对消费品制造和分销行业产生更加积极的影响，同时希望消费者在新年之际优先选择由越南工匠亲手缝制的西装和衬衫。

这种支持将成为北升龙乃至企业界再投资、扩大生产、创造就业的重要动力，从而推动丙午年经济更加强劲增长。我们相信，在国家政策的“出新”和人民的“同心协力”下，2026年将成为越南品牌蓬勃发展的辉煌之年。（完）