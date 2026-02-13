2026年春季博览会：从阿尔及利亚经验看经贸合作机遇

值此越南举办2026年春季博览会之际，越通社驻阿尔及尔记者就北非国家办展经验及双边贸易前景，采访了越南驻阿尔及利亚商务参赞黄德润。

黄德润介绍，阿尔及利亚每年举办数百场综合性和专业性展会，主要场地为首都阿尔及尔的Pins Maritimes会展中心及奥兰、君士坦丁等大城市。诸多大型活动如阿尔及尔国际博览会、阿尔及利亚出口商品展、工业展等，由该国国内贸易和市场管理部下属的阿尔及利亚会展与出口公司（SAFEX）统筹。除提供展位外，该机构还承担物流、宣传和企业对接等配套服务。

阿尔及利亚的展会通常结合研讨会、专题会议、颁证仪式及场边对接活动，并刻意避开斋月和暑期长假，以确保对国际企业和观众的吸引力。有意参展的外国企业需在线注册、完成展位租赁手续，并严格遵守临时进出口货物的海关规定。

谈及双边贸易，黄德润表示，阿尔及利亚目前对越出口商品包括长角豆粉、鸡爪、饲料等，同时寻求为椰枣、橄榄油、人造黄油以及原油、液化气和矿产开拓市场。越南则主要向阿出口咖啡、腰果、胡椒、椰蓉、水产品、鞋类和纺织品等，其中不少商品已在当地站稳脚跟。

然而，阿尔及利亚尚非世贸组织成员，为保护本土产业，实施严格的进口管理政策并征收较高关税；同时优先进口原材料，鼓励投资合资，并推动对非洲和阿拉伯市场的出口多元化。越南商品面临来自中国、印度、泰国、印尼的激烈竞争，且在与已同阿签署自贸协定的国家相比时，处于关税劣势。

为促进贸易往来，越南驻阿商务处将加强市场信息供给，推动两国企业参与对方大型展会，组织企业对接洽谈，并促进双边优惠贸易协定的谈判进程。数据显示， 2025年两国双边贸易额约达5.5亿美元，同比增长逾170%，表明双方合作仍具广阔潜力。（完）