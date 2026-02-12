2026年春季博览会：三地美食色彩与风味吸引食客驻足品尝

在2026年春季博览会上，设在越南展览中心（VEC）南侧的“春之美味”美食分区汇集数百种丰富多样的菜肴和饮品，满足参观者品尝、歇脚及探索三地风味的需求。每个展位推介多种地方特产，不仅服务现场餐饮需求，更有助于传播越南饮食文化价值。



在此，北部美食展位以熟悉菜肴和著名地方特产留下印记。红亮的蟹肉面、散发着茴香的辣味鱼粉、香脆弹牙的墨鱼丸，或是冒着热气的蒸卷粉，都令食客兴致盎然。特别是高原特产——新鲜马肉炖锅在大锅中烹煮，浓香四溢，成为许多人独特的饮食体验，而海防美食展位则因小巧的棍子面包、辣味鱼粉、蟹肉面、金黄的酥脆蟹肉春卷而始终客似云来。



在中部与西原特产展位区，色彩与香料是易于识别的特点。除了金黄的广南面、爽韧的高楼面、蘸着浓味特色酱料的猪肉卷米皮外，饱含浓厚西原山林风味的巴拿族美食摊是展区的亮点。这里的菜肴采用自然食材，如野生竹笋、溪鱼、野菜、藤尖、放养猪肉、鸡肉，配以传统调料。



南部美食展位恰似南方人的性格，总是热闹欢腾。西部鱼酱酸汤米粉、密栉上相手蟹米粉、烤肉串、清甜软绵的斑斓发糕以及多种街头小吃都受到人们的热烈欢迎。巴地-头顿代表美食带来了诱人香气的假蒟烤牛肉串，添了蜂蜜和油脂烤制的肉香四溢的烤猪肉肠，配着热腾腾的竹筒饭，每份售价在3万至4万越盾之间，适合各类顾客。



南部美食展位。图自越通社

在河内微寒的春日天气里，美食展位的香气弥漫整个展销会空间，吸引大量参观者。许多食客驻足品尝熟悉的菜肴以寻觅亲切风味，但也有不少人选择尝试“初次邂逅”的美味。



河内菩提坊游客阮氏梅女士评价道，带到博览会河粉、鱼酱酸汤米粉、海防海鲜米粉、烤鸡、烤鸭、烤乳猪、蒸卷粉、桂皮肉团、斑斓发糕等菜肴的制作精良。除了地方特色菜，还有许多与越南人春节供桌相关的菜肴，如肉团、四方粽、木鳖子米饭，再到烤肉串或传统田埂、榴莲田埂等。仅几步之遥，便可品尝从北部山区各省著名的熏黄牛肉到南部水乡地区风味独特的鱼酱酸汤米粉。这是只有在春季博览会上才能体验到的。



在广阔的越南展览中心场地内，露天美食分区成为游客驻足休息、品尝特色菜肴的理想场所。正是各地菜肴的色彩与风味，造就了2026年春季博览会的独特魅力。在这里，春节的味道并非单一维度的感知，而是融合了物质享受与精神共鸣的复合体。（完）