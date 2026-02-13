2026年春季博览会圆满落幕 吸引逾50万人次 销售额突破3000亿越盾

越南工贸部近日向政府总理范明政及政府副总理、国家博览会指导委员会主任裴青山提交报告，总结首届2026年春季博览会成果。博览会于2月2日至13日在河内越南展览中心（VEC）举行，取得圆满成功。



据组委会统计，博览会共吸引超过50万人次参观，现场销售总额突破3000亿越盾（约合1.2亿美元），该数字尚未包含期间签署的各项合作合同与协议。



本届博览会总面积逾10万平方米，设7大主题展区及面积达4.3万平方米的室外美食、花卉与盆景展区。共有2200余家国内外企业参展，设立约3000个展位，其中包括150余家越南领先企业及多家国家品牌企业。



全国34个省市均设独立展区参展，柬埔寨、中国、中国台湾、中国香港、罗马尼亚、巴基斯坦等国家和地区也设立展位。博览会还接待了来自英国、印度、比利时、韩国、日本、菲律宾等国的代表团前来参观并寻求合作商机。



博览会日均接待参观者约4万人次，周末及晚间客流尤为集中。在线调查显示，不少展位日销售额达数亿越盾，个别企业日销售额超过20亿越盾。约75%的参展单位在两个周末期间实现销售额显著增长。





工贸部表示，逾3000亿越盾的直接销售收入及现场签署的商贸合同，对2026年第一季度贸易服务业产生积极溢出效应，为落实越共十四大提出的两位数经济增长目标作出切实贡献。



除商贸活动外，博览会每日举办30余场文艺演出，将购物体验与传统春节文化深度融合。展会空间设计遵循“商贸与文化融合”理念，有力推广越南特色与产品价值。



宣传工作覆盖中央及地方媒体和各类数字平台，共发布数千条新闻、报道、视频及多媒体内容。仅博览会官方Facebook页面在1月30日至2月11日期间浏览量即接近300万次，超过2025年首届秋季博览会水平。越通社、越南电视台、越南之声广播电台、《工贸报》等主流媒体在提供权威信息、引导舆论方面发挥核心作用。多位内容创作者及KOL/KOC通过直播和现场体验，进一步提升了活动吸引力，特别是在年轻群体中。



博览会期间，工贸部还举办多场专题论坛，围绕电子商务管理、绿色可持续发展、提升越南出口产品竞争力等议题展开探讨，聚焦市场传播、供应链价值提升、创新推动及电商渠道拓展。

组委会向全部2200余家参展单位颁发参展证书，并在闭幕式上表彰64个作出突出贡献的集体，包括相关部委、媒体机构、地方代表及优秀企业。



在组织服务方面，组委会加强统筹协调，高峰日将开放时间延长至22时，增加场内交通工具，合理设置接驳点，实行24小时货物流通保障，为参观者提供最大便利。



工贸部评价指出，尽管筹备时间紧张，2026年首届春季博览会仍取得令人瞩目的成果，成为汇聚创新精神、促进国内消费、推动生产和进出口活动的重要平台，为数字化转型背景下传统增长动力注入新活力。



在延续2025年秋季博览会“六个第一”标准的基础上，本届博览会被定位为传统文化与当代创新交汇的空间，既满足人民欢度新春的需求，也推动国家级商贸对接。为巩固成果，工贸部建议政府继续研究并组织国家级博览会活动，助力实现将越南打造成为地区博览会和展览工业中心的目标。（完）