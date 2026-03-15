2026年日本越南文化节：再现雄王祭祖仪式 推广越南文化

旅居日本关西地区越南人协会与海外越南人联络会3月14日上午在越南外交部海外越南人国家委员会总部联合举行2026年“日本越南文化节——第九次雄王祭祖仪式”重现活动。



2026年“日本越南文化节——第九次雄王祭祖仪式”重现活动预计于2026年4月19日在日本大阪市生野公园举行，期间开展丰富多彩的特色文化活动。



本次文化节的重点活动是再现雄王祭祖仪式——越南民族最神圣的传统礼仪之一，体现“饮水思源”的传统美德以及对建国先驱的深切感恩。



除礼仪部分外，娱乐活动还将营造充满活力的文化交流空间，如传统艺术表演、越南各民族服饰秀、舞狮舞龙展演，以及许多文化体验活动等。



今年的文化节上将开设近50间越南企业美食和服务展位，向旅日越南人和当地人民推介越南具有代表性的品牌和产品。这同时也是促进民间交流、加强贸易对接并深化两国企业合作的良好机会。



特别是，2026年“日本越南文化节——第九次雄王祭祖仪式再现”活动对落实政治局关于发展越南文化的第80号决议具有切实意义。海外越南人社群开展的各类文化活动，尤其是像重现雄王祭祖仪式这样的象征性活动，不仅具有精神与传统价值，也有助于有效落实将越南文化打造成为外交工作和融入国际社会重要力量的方针等。（完）