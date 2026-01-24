2026年日本大阪“越南春节”活动热闹举行 庆祝越共十四大圆满成功

2026年大阪“越南春节”活动不仅是展现浓郁民族文化特色的空间，更是增进民间交流、助力巩固越日友好关系的桥梁。



越南驻大阪总领事吴郑河表示，这是庆祝越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功的一个具有重要意义的活动。“光耀越南”的主题体现了对国家新发展阶段的信心与期望，同时激发了旅日越南人社群的的爱国情怀。



越南驻大阪总领事吴郑河。图自越通社

吴郑河坚信，越共十四大之后，越南将步入一个更强劲的发展时期，在数字化转型、绿色转型以及科技发展等方面确立了重大导向，从而提升国家地位并促进包括越日关系在内的国际合作。



活动组委会主任范秋玄表示，相信越共十四大提出的方针政策将为国家发展注入新动力，同时为促进越日友好合作关系开拓诸多机遇。



大阪泉佐野市（Izumisano）议员峰浦周平（Mineura Shuhei）代表地方议会，祝贺越共十四大取得圆满成功，期待越南领导班子将继续成功引领国家迈向一个可持续发展的社会，造福人民。



2026年大阪“越南春节“活动为期两天，包含了艺术表演、传统美食、民间游戏以及越南文化旅游推广空间等丰富多彩的活动，展示越南国家与人民充满活力、友善和积极融入的形象。组委会预计活动将吸引约10万人次参与。（完）