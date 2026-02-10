2026年探索越南日活动：千年传统礼仪的再现与文化传承

河内市人民委员会与越南国家联合国教科文组织委员会于2月10日上午在神圣庄严的河内升龙皇城遗产区联合举办2026年探索越南日活动，让公众有机会探索并体验题为“辞旧迎新”的一系列宫廷传统礼仪，从而深入了解越南民族春节文化的深厚内涵。



春节是越南一年之中最隆重的传统节日，象征着辞旧迎新、阖家团圆，也蕴含深厚的精神文化意义，人们借此缅怀祖先、敬奉神灵，祈求新一年平安顺遂、风调雨顺、国泰民安。按照传统，春节自腊月二十三开始，一直延续至正月初七，其间无论民间还是昔日宫廷都会举行丰富多样的习俗与礼仪活动。



进历礼再现场景。图自越通社

河内市人民委员会副主席武秋河在致开幕词时强调，世界文化遗产——升龙皇城不仅保存着民族历史的辉煌印记，更是千年文献之都——河内的精神象征。举办宫廷传统礼仪再现活动，体现了河内市在保护与弘扬民族代表性文化价值方面的坚定决心，同时也有助于推广“文献—特色—创新”的首都河内形象。



黎中兴时期，宫廷春节礼仪自腊月末至新春之初陆续举行，包括祭拜灶神仪式、进历礼、插春幡子仪式（lễ thướng tiêu）、换岗仪式、祭祖礼、南郊礼、开印仪式等。其中，进历礼、进春牛礼、插春幡子仪式以及正旦朝贺礼仪被视为最为重要的仪式，体现朝廷在调节时间、农时及社会精神生活方面的重要作用。

插春幡子仪式再现场景。图自越通社

在升龙皇城这一历史文化空间中重现各种传统礼仪，不仅有助于保护与弘扬民族文化遗产价值，也使公众，尤其是年轻一代，更加深入了解文化根源以及历经数千年积淀而成的精神瑰宝。由此，春节不仅是一项节庆活动，更是一种“活态遗产”，在当代社会中持续得到传承与传播。



联合国教科文组织驻越首席代表乔纳森•华莱士•贝克（Jonathan Wallace Baker）强调，今天的活动将传统礼仪、遗产空间与公众参与相结合，清晰地表明非物质文化遗产不仅得到保护，而且正在现代城市生活中不断发展与适应。（完）