2026年广治省和平节形象标识正式出炉

2026年4月4日，广治省文化、体育与旅游厅正式发布2026年和平节的形象标识，向国内外人民传递出对和平、团结与可持续发展的期盼。



形象标识的主视觉形象为嘴里叼着稻穗、携带三条彩色丝带的鸽子——国际普遍公认的和平象征。稻穗不仅象征越南独特的农业文明，也传递出和平不仅意味着冲突的终止，更是稳定、富足和可持续发展的基础这一深刻理念。鸽子与稻穗的结合，传递出人类共同价值与民族特色相融合的信息。



三条红、黄、蓝色丝带为整体设计增添了醒目亮点。其中，红色与黄色象征国旗颜色，蓝色象征和平、生命与重生。此外，这三条丝带还象征越南北、中、南三地的紧密联系，共同托起和平鸽的翅膀，将越南对和平的期盼传向世界。



形象标识的主视觉形象为嘴里叼着稻穗、携带三条彩色丝带的鸽子——国际普遍公认的和平象征。图自越通社

形象标识的背景以广治省的特色景观为主，包括河流、稻田、民居、风电场以及该省647处文化和历史遗迹中的代表性遗址。



广治省文化、体育与旅游厅领导表示，该省希望通过2026年和平节形象标识推广广治省作为“和平之地”的形象，同时彰显广治在将文化与历史价值与可持续旅游发展相连接方面的角色和地位。



2026年和平节以“从记忆到未来——广治致力于和平”为主题，将于2026年3月至12月举行，包括7月份在贤良-滨海两岸国家特殊历史遗迹区举行的开幕式、撞钟鸣警祈愿和平仪式、特别艺术节目、高空烟花燃放、在烈士陵园点烛致敬、石瀚河放花灯等。



此外，2026年和平节期间还举行和平骑行日（2026年4月）、热气球节（2026年9月）以及系列大型体育赛事等活动。（完）