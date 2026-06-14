Báo Ảnh Việt Nam

新闻

2026年岘港国际烟花节：雨中“烟花盛宴”精彩纷呈

6月13日晚，在2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）第三场比赛中，日本与意大利两支代表队以“文化”为主题，为观众献上一场别具情感色彩的演出。表演前后，韩江江面细雨飘落，凉爽的空气更添现场氛围。

日本Tamaya Kitahara Fireworks队与意大利Martarello Group S.L.R队的对决，被许多人视为本届烟花节的“提前上演的决赛”。率先出场的日本队以精巧、和谐且富有诗意的烟花编排，带领观众踏上一段情感之旅。其音乐部分尤为出彩，多次点燃观众热情。除充满日本文化印记的旋律外，日本队还出人意料地播放了越南歌曲《天空广袤之日》。每个乐章都与观众，特别是年轻人，产生强烈共鸣，契合当晚“文化”交融的主题。

如果说日本队以精巧与浪漫征服观众，那么意大利队则以富有电影感的叙事给观众带来无比的惊叹。

vnanet-italy.jpg
意大利队表演主题为“回响未来”，引导观众从欧洲文化遗产的深邃走向当代气息。图自越通社

意大利队表演主题为“回响未来”。演出以《Lacrimosa》等气势恢宏的古典乐开场，逐步引导观众从欧洲文化遗产的深邃走向当代气息。意大利队还巧妙融入越南年轻人中流行的歌曲《遇见挚爱》（See Tình），营造出动人的情感互动时刻。

当晚不仅有烟花比赛，还有精彩的文艺演出。黄垂玲、光豪等知名歌手的参与，令现场气氛热烈高涨。

经过三晚比赛，2026年岘港国际烟花节进一步巩固了其作为区域顶级烟花节、亚洲夏季盛会的地位，无愧于《旅行+休闲》（Travel + Leisure）杂志刚刚评选的“全球最值得体验的9大节日”之一。（完）

更多>>

推崇丝绸价值 珍视传统手工艺

推崇丝绸价值 珍视传统手工艺

在位于还剑坊的惯灵祠遗址入口处，来自越南各丝绸村的光泽柔和丝绸制品被精心陈列，为这一古老空间增添了清新与生动的气息。越南丝绸发展历史介绍与体验活动有助于弘扬和推广传统丝绸手工艺的价值，同时激发年轻一代在文化遗产基础上的创新活力。
更多

Top