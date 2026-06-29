2026年岘港国际烟花节：葡萄牙队和中国队进入决赛

据组委会透露，两支队是评委会根据各场预选赛的表现，基于创意构思、表演主题、烟花效果、音乐与烟花的配合度、整体表演质量以及带给观众的情感体验等标准，一致评选出来的。

卫冕冠军中国江西洋丰队以"东方之花"给人留下深刻印象。而葡萄牙Macedos Pirotecnia队则以其富有艺术感的表演风格，将音乐与光影效果和谐结合，同样令人难忘。



当天上午，组委会进行了决赛之夜的表演顺序抽签。根据抽签结果揭晓，葡萄牙队先表演，中国队后表演，主题为"连接的地平线"。



组委会也公布了奖项设置，包括冠军奖金2万美元，亚军1万美元，创意奖、展望奖和观众投票奖各5000美元。

2026年岘港国际烟花节美丽瞬间。图自越通社

*此前，6月27日晚，2026年岘港国际烟花节第五场比赛以"愿景"为主题在瀚江上举行，澳大利亚Skylighter Fireworks队和葡萄牙Macedos Pirotecnia队带来了令人印象深刻的表演，为预选赛画上句号。



首次参赛的澳大利亚Skylighter Fireworks队通过酷玩乐队(Coldplay)、邦乔维（Bon Jovi）、艾维奇（Avicii）等一系列世界顶尖歌曲讲述了关于渴望的故事。天空不断变幻着多彩的烟花层，从白星、金绿色烟花到彩虹和绽放烟花，传达着对未来的充满期待。



然而，曾在上赛季获得"最具创意奖"的葡萄牙Macedos Pirotecnia队，以"愿景"为主题，将整场表演打造成为一份关于连接与面向未来价值的宣言。



按计划，决赛之夜将于7月11日20时10分举行，越南电视台VTV1频道将进行现场直播。（完）