2026年岘港国际烟花节热力十足

岘港市已正式公布举办题为“岘港--连结地平线”的2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）。这场备受期待的盛事将汇聚10支国际烟花代表队同台竞技，其中包括4支首次参赛的新秀队伍。届时，绚丽的烟火将点亮韩江之畔，拉开繁华庆典季节的序幕。



据组委会介绍，2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）的最大亮点在于其宏大的赛事规模。届时，将有来自9个国家和地区的10支烟花代表队共襄盛举，分别来自：越南、中国、意大利、德国、葡萄牙、法国、日本、中国澳门和澳大利亚。



业内专家分析称，随着烟花界两大“巨头”——中国澳门队与日本队的强势加盟，DIFF2026的竞争将会呈现更加白热化。



根据规划，2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026） 将设有6个比赛日。虽然每晚都有其独特的主题，但这些主题将共同贯穿成一个完整的叙事脉络，生动讲述新一代岘港市的发展历程。本届烟花节定于 5月30日至7月11日在瀚江港区域举行；主看台和舞台则设在安海坊陈兴道路的沿江人行道。



开幕之夜以“自然”为主题，定于5月30日举行，届时东道主越南岘港队将与中国代表队展开同台竞技。第二场比赛（6月6日）以“遗产”为主题，由法国队对阵越南Z121烟花代表队（Vina Pyrotech）。第三场比赛（6月13日）以“文化”为主题，将上演一场精彩对决：由赛事“新秀”日本队挑战在岘港国际烟花节（DIFF）征战多年、经验丰富的意大利代表队。



第四场比赛（6月20日）以“创新”为主题，由德国队对阵中国澳门队。第五场比赛（6月27日）以“愿景”为主题，澳大利亚队与葡萄牙队展开精彩角逐。总决赛定于7月11日举行，其主题与本届烟花节的核心主题一致，即“岘港——连结地平线”（Da Nang - United Horizons）。



岘港市人民委员会副主席、2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）组委会主席阮氏英诗表示：“为了实现烟花节的可持续发展，岘港市目前已确立了明确的发展战略，将该节庆打造成为‘旅游-贸易-娱乐’活动生态系统的核心轴心。2026年岘港国际烟花节不仅是一场烟花盛会，还发挥着连接各项周边活动的核心作用，旨在有力推动夜间经济与MICE旅游（会展旅游）的发展。”



据岘港市文化体育与旅游局局长张氏红幸介绍，2025年岘港国际烟花节凭借游客量与营收的爆发式增长实现了“大丰收”：接待游客超过188万人次，较2024年增长26%，其中入境游客近77万人次。住宿、餐饮及旅行服务营收约达5.6万亿越盾，同比近一倍。2026年，岘港市设定了接待游客1910万人次的目标，其中入境游客870万人次和国内游客1040万人次，并重点提升游客体验质量及回头率。（完）