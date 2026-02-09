2026年家乡之春：心系根源 与祖国同行

回国参加2026年“家乡之春”活动框架下的海外越南侨胞认为，每逢春节来临，便是神圣的时刻，是天地交融之时，这也是他们怀着深厚情感，共同心系家乡的时刻，交织着对新年平安、幸福，以及对家庭、社区和国家取得诸多成功的期盼。

为国家发展做出切实贡献



俄罗斯越南人组织联合会副主席兼秘书长陈富顺表示，很荣幸和自豪能参加今年的“家乡之春”活动。该活动已成为生活在海外超过650万越南人社群意义深远的精神家园。



作为多次参与侨胞杰出代表团回国共庆“家乡之春”的成员，陈富顺表示，每次归来都有“如同回家”的感觉，因为感受到了党和国家领导人对海外越南人社群的真挚接待与深切关怀。这也是领导人直接倾听侨胞意见、心声和愿望的机会，从而继续完善面向日益务实、贴近实际的越南海外侨胞工作政策。



据陈富顺先生介绍，今年的“家乡之春”活动在欢庆和自豪于党的第十四次全国代表大会成功的氛围中举行，意义尤为重大。俄罗斯的越南人社区特别关注关于体制、人力资源和基础设施的三大战略突破——这些是国家在新阶段实现快速和可持续发展的基础。其中，人力资源被确定为核心要素，而体制和基础设施则发挥着为发挥人力效能创造有利环境和条件的作用。



在此背景下，陈富顺先生强调，在俄侨胞日益清楚地认识到自己在新的发展时代中的角色和责任，从而不断努力奋进，发挥优势，为家乡和国家做出切实贡献。

乡土情愫始终存续



关西越南人协会主席、在日越南人联合会副主席黎氏商分享了共同感受。她表示，每次返回越南，尤其是在《家乡之春》温暖而神圣的氛围中，都带来非常特别的感受。



在她看来，“家乡之春”不仅是一项富有意义的文化—政治活动，更是连接精神情感的纽带，帮助远离故土的儿女更深刻地感受到始终存续、温暖而包容的乡土情和民族情。通过每次回国，她也清晰地感受到了国家的革新与活力，同时文化特色与传统价值依然得到维护和弘扬。



今天的越南不仅被国际友人认识为一个和平、稳定的国家，更是一个在经济、教育、文化—社会和人方面都具有吸引力的目的地。这也是在日越南人社群向当地朋友和合作伙伴介绍祖国时始终引以为豪的价值。

巩固团结，面向发展



参加今年“家乡之春”活动的马来西亚越南语俱乐部主任、马来西亚越南妇女协会副主席阮氏莲表示，该项目是全球各地越南人相聚、交流、分享社区活动经验的宝贵机会，从而增强凝聚力，巩固团结精神。



阮氏莲期望，在党的十四大成功召开后，针对海外越南人社群的主张政策将继续得到更同步、实质、有效地实施，以适应侨胞在代际、职业及与家乡联系程度方面的多样性。特别是吸引、重用侨胞资源，尤其是在海外越南知识分子、专家、企业家的政策，将继续得到完善，为侨胞安心扎根并长期贡献创造有利条件。（完）