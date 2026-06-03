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2026年夏季旅游：优先选择近距离与高安全性的目的地
旅游随经济波动而变
各家旅行社认为，2026年夏季旅游市场明显受到国内外经济波动的冲击。燃料价格上涨带动运输成本（尤其是航空运输成本）增加，导致旅游团费显著抬升，进而改变了游客对目的地的选择趋势。
蓝旅国际旅游股份公司（Bluetour）总经理、河内青年企业家协会对外处副处长范海鹏表示，由于成本上涨了30%-40%，搭乘飞机的国内游线路吸引力较以往有所下降。与此同时，耗时较短的公路游因价格合理且行程安排灵活，正成为众多家庭的首选目的地。此外，多条新高速公路的落成开通也为这一趋势注入了新的动力。
出境游也呈现出向最具成本优势的目的地转移的明显迹象。目前，许多境外游线路的价格与部分国内游线路的价格持平、甚至更低，从而吸引了广大消费者的关注。
除了寻找性价比高的国际目的地这一趋势外，国内旅游需求也随着气候条件的变化而发生变化。自入夏以来持续的酷暑，使得大量游客涌向海滨度假胜地以及气候凉爽的地区。
面对市场的变化，许多旅行社已主动调整经营战略。越游（Vietravel）代表分享称，该企业正同步实施多项解决方案，旨在刺激旅游需求、优化成本、实现旅游产品多元化并增加客户权益。与其单纯进行价格竞争，企业继续将重心放在服务质量、信息提供透明度以及游客的实际体验上。
安全旅游——可持续发展的基石
与成本因素一样，安全正成为衡量和选择旅游产品时最为核心的首要标准之一。
范海鹏表示，面对日益极端的天气变化，企业经常关注气象预报，以此调整户外活动行程，特别是团队建设（Team building）项目。与此同时，持续更新各旅游区、景点的最新规定，也有助于企业及时为每个旅游团提供合理的建议和提醒。
在陆路运输方面，所有乘客在车辆起步前必须系好安全带。同样，在水上行程中，穿戴救生衣是针对所有游客的强制性要求。各项户外体验活动也受到严格控制，仅在导游和专业服务团队的监督范围内进行，以最大程度地降低潜在风险。
在经济仍充满诸多变数的背景下，游客选择高性价比、短途且安全性有保障的出行趋势正日益明显。这也对旅游企业提出了新的要求，必须不断提升服务质量、丰富产品类型，同时在经营活动中加强安全保障措施并提高透明度。一个安全、专业且值得信赖的旅游环境，将有助于提升整体竞争力，为越南旅游业在未来的可持续发展奠定坚实基础。（完）