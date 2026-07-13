2026年国家旅游年：嘉莱省推出一系列新旅游目的地

此次新获认定的两个旅游景点昆卡京国家公园和归仁尤拉吉茶屋（Yuragi Chaya），使全省获认定旅游景点总数增至4个，丰富了2026年嘉莱国家旅游年的旅游目的地。



昆卡京国家公园不仅拥有丰富的生态系统，还拥有丰富多样的旅游资源，如海拔1330米的白石峰、各种瀑布、古老的孟加拉榕树群（越南遗产树）、古老五针松、生物救护保护与发展中心、水稻种植区和巴拿族独特的文化价值等。



该公园也是嘉莱省唯一被授予“双遗产”称号的特用林，即东盟遗产公园以及昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区的核心区。昆卡京国家公园行政服务分区还拥有丰富的文化旅游资源，包括各民族村落和其传统节庆活动，为打造富有吸引力的社区旅游和文化产品提供了重要基础。



与此同时，归仁尤拉吉茶屋迅速成为游客喜爱的目的地之一，让游客在归仁海滨城市中体验日本文化之美。这里被誉为“微型日本”，以其传统氛围、宁静气息和樱花之国的独特风情吸引游客。

向在嘉莱省旅游发展工作中取得优异成绩的集体赠送鲜花。图自越通社

嘉莱省文化体育与旅游厅厅长杜氏妙幸表示，2026年对该省具有特殊意义，该省进入新的发展阶段，发展空间不断拓展，汇聚海洋、森林、高原、文化遗产和多样自然生态系统等优势，同时其交通基础设施日益完善。该省还荣幸被越南文化体育与旅游部选为2026年国家旅游年举办地。这是推动旅游业成为支柱产业、逐步成为嘉莱省新增长动力的重要里程碑和前提。



为实现到2030年接待游客达1850万人次（其中国际游客达110万人次）、旅游收入达35万亿越盾（折合人民币89亿元），使旅游业成为该省重要经济产业的目标，嘉莱省文化体育与旅游厅认为，需要重点打造具有嘉莱特色的旅游产品，形成具有标志性的产品，如归仁—仁洲—鸟岛海上旅游线路、海湖—昆卡京—昆诸朗—昆何农旅游空间、巴拿族和嘉莱族文化村、夜间旅游产品及特色文化美食体验空间，以延长游客停留时间并提升消费水平。



此外，嘉莱省将继续完善基础设施，吸引战略投资者，优先发展连接海洋与高原的交通基础设施、国家级和重点旅游区、高端度假区、综合娱乐区以及游艇码头等。



据统计，今年上半年，全省接待游客875万人次，同比增长约19%；旅游总收入约达19.01万亿越盾（折合人民币48亿元）。（完）