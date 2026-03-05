2026年嘉莱省国家旅游年“从丛林到深海”活动内容公布

越南外交部副部长吴黎文在会上发表讲话时强调，在文化外交战略中，旅游始终被视为传播越南文化与自然价值、加强互联互通的重要资源。嘉莱省主办2026年国家旅游年，是推广当地旅游形象、吸引游客的重要契机。特别的是，在原平定省与原嘉莱省合并为新的嘉莱省后，该地区首次拥有了漫长的海岸线，形成了连接西原地区与中南部沿海战略地区的全新增长极。



2026年国家旅游年规模宏大，计划将举办244项活动。其中，文化体育与旅游部主办18项，嘉莱省主办109项，其余117项由全国22个省市联动响应。全年活动按季度划分为四大主题：第一季度（嘉莱——新的一天）、第二季度（嘉莱——奇幻目的地）、第三季度（嘉莱——体验武术之乡）、第四季度（嘉莱——触动锣鼓韵，感悟西原魂）。



开幕周将于3月23日至30日举行，正式开幕式定于3月28日在归仁坊举行。同日，将举办“2026年嘉莱省投资促进会议”，预计将为涵盖工业、能源、商贸服务、基础设施及农业等领域的数百个项目颁发投资意向书并签署合作谅解备忘录（MOU）。



会上，外交部及嘉莱省领导还就国内外通讯社和媒体普遍关注的一系列问题进行了直接解答。



嘉莱省期望 2026 年系列活动将成为经济发展的催化剂，吸引投资，同时将独具特色的文化资产转化为有深度的旅游产品。承办此次盛会是该省在新一届任期伊始迈出的战略性起步，旨在实现将旅游业打造成为五大经济支柱之一的目标，力争到2030年接待游客1850万人次，其中外国游客超过100万人次。



2026年国家旅游年不仅具有单纯的旅游促进意义，更彰显了嘉莱省将旅游业打造成为拳头经济产业的决心，为地方及国家的对外开放和可持续发展做出切实贡献。（完）