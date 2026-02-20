2026年嘉莱国家旅游年：推广壮美自然与独特民族文化的机遇

坐落于西原广袤山林之中的嘉莱省，正怀揣着成为区域乃至国际旅游版图上不可错过的目的地的梦想。

嘉莱省凭借雄伟壮丽的自然景观、独具特色的本土文化遗产以及淳朴友善的民风，正不断朝着可持续旅游发展的目标迈进，力求为游客带来与众不同且富有情感的旅行体验。

大自然赋予嘉莱众多既原始又诗意的胜景。被誉为“波来古之眼”的特能湖（T’Nưng），以清澈湖水与连绵群山相映成趣，早已成为当地标志性景观。富强瀑布在丛林间飞流直下、浪花四溅，展现出雄浑壮阔之美。诸登亚（Chư Đăng Ya）火山则以独特地貌闻名，每年11至12月野菊花盛开时尤为吸引游客。在高原清风中延展的茶园与海湖茶山层层铺展，如同无尽绿毯，勾勒出开阔而迷人的自然画卷。

2005年，西原锣钲文化空间被联合国教科文组织列入人类口头和非物质文化遗产代表作名录，是嘉莱这片土地的骄傲。图片来源：越通社

除自然景观外，嘉莱还以深厚的本土文化底蕴著称。这里是嘉莱族、巴拿族等少数民族世世代代生活的家园，拥有丰富多彩的民俗与传统艺术。西原锣钲文化空间被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产，是当地最具代表性的文化象征。庆新米节、祈雨节等传统节庆在悠扬浑厚的锣钲声中展开，营造出原始而神秘的高原风情。

与此同时，嘉莱在发展社区生态旅游方面也具备显著潜力。在各少数民族村落中，游客可以融入当地日常生活，体验山坡上种水稻、织锦，品尝竹管酒，在热烈的双舞（民间舞）与篝火旁感受浓郁的民族文化气息。这类沉浸式体验不仅丰富了旅游内容，也有助于传统文化的保护与传承。

值得一提的是，2025年11月，嘉莱省归仁被澳大利亚《孤独星球》（Lonely Planet）旅游杂志评选为2026年全球25大最佳旅游目的地之一；而在刚刚过去的1月底举行的第45届东盟旅游论坛框架内，归仁又荣获 “2026年东盟清洁旅游城市”称号，这已是归仁第三次获得该奖项。

归仁因拥有绵延优美的弧形海岸线、细腻金黄的沙滩以及清澈湛蓝、令人沉醉的海水，被誉为嘉莱的“缪斯女神”。正是这种宁静而原始的自然之美，使归仁形成独特魅力，深受众多游客喜爱。

归仁奇科旅游区。图片来源：越通社

此外，嘉莱还是嘉莱族（Jrai）、巴拿族（Bahnar）等多支本土少数民族传统文化的重要保存地。被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产的西原锣钲文化空间，正是这片土地的骄傲。庆新米节、祈雨节等与锣钲文化紧密相连的传统节庆活动，共同塑造出一个原始、迷人且充满西原印记的嘉莱。

以“嘉莱-广袤山林与蓝色海洋”为主题的2026年国家旅游年，被视为嘉莱发展进程中的重要里程碑。该活动不仅是展示自然与文化魅力的重要平台，也为推动绿色、可持续、富有地方特色的旅游发展奠定基础。通过一系列大型文化与旅游活动，嘉莱有望重新定位自身优势，打造具有辨识度的旅游品牌，在越南乃至国际旅游市场上树立鲜明形象。

2026年国家旅游年还将为嘉莱加强区域联动、拓展国际宣传渠道创造有利条件，吸引更多国内外游客前来观光体验。这不仅有助于推动地方旅游业增长，也将为越南整体旅游产业在规模与服务质量上的提升作出积极贡献。嘉莱正被期待借此契机加速腾飞，逐步成为兼具自然之美与文化魅力的高原旅游目的地。（完）