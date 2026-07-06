2026年和平节日开幕

广治省人民委员会7月4日晚在贤良-滨海两岸国家级特殊历史遗迹区举行了以“从记忆走向未来——广治致力于和平”为主题的2026年和平节日开幕式。



越南政府副总理阮文胜在开幕致辞中强调，对越南民族而言，和平不仅是渴望，更是以先辈的巨大牺牲换来的神圣价值。从战争重创之地，今日的广治正成为和平、友谊和发展渴望的象征。这不仅是广治的骄傲，更展现了热爱和平、搁置过去、与世界共同面向未来的越南形象。



越南政府副总理阮文胜发表讲话。图自越通社

在全球仍存在诸多冲突、动荡及全球性挑战的背景下，“广治致力于和平”这一信息更具时代意义。越南坚定奉行独立、自主、和平、合作与发展的外交路线；是国际社会的朋友、可靠的伙伴和积极且负责任的成员；始终与各国一道促进对话、加强合作、推崇国际法，并携手构建一个和平、稳定与可持续发展的世界。



广治省人民委员会主席黎红荣表示，在具有重要地缘战略位置的民族历史长河中，广治省是铭记那段残酷战争岁月神圣记忆的地方之一。铸就今日广治形象与特殊价值的，不仅是其波澜壮阔的历史，更是那股凤凰涅槃般的重生力量。从战争的硝烟弹雨和废墟中走来，广治省合上痛苦的过去，继续团结一致投入重建，实现了强劲崛起。



2026年和平节开幕式经过精心编排，运用现代表演技术，结合创意艺术语言，在内容和形式上让人耳目一新。开幕式演出分为三个篇章：记忆之流、和平之光、世界合唱，旨在弘扬和平价值，连接过去、现在与未来。开幕式上值得一提的是“祈求和平”敲钟仪式。在这个庄严而感动的时刻，钟声仿佛被寄托了对一个和平、团结、可持续发展的世界的渴望。



此前，政府副总理阮文胜及中央工作代表团前往广治国家级特殊历史遗迹区、长山国家烈士陵园和九号公路国家烈士陵园献花和上香，向各位英雄烈士表达深切缅怀与感恩。（完）