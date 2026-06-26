2026年和平节将持续到今年12月

这是广治省与外交部、文化体育旅游部6月25日下午在河内举行的新闻发布会上发布的信息。



继2024年首届和平节成功举办后，今年和平节以国家级规格举办。广治省人民委员会副主席、和平节组委会主任黄春新表示：“和平节旨在继续肯定和平的意义和价值，弘扬团结、友好精神，同时向国内人民和国际朋友传播和平信息。



和平节也是缅怀、感恩为祖国独立自由牺牲的英雄烈士，宣传广治家乡革新、活跃、特色鲜明的新形象，介绍广治省文化、旅游潜力和优势；为组织、企业合作、投资创造机会，促进地方经济社会发展的契机。



越南外交部副部长阮孟强表示，和平节不仅是一场文化盛会，更是越南对国际社会推动对话、增进理解及共建可持续和平未来整体努力的积极响应和切实贡献。

这也是越南落实文化发展战略、发挥国家“文化软实力”的具体举措，旨在将越南打造成为举办区域暨国际级文化艺术盛会具有吸引力目的地。本届和平节框架下的艺术活动、文化交流和历史感恩活动将有助于宣介越南的国家形象、人民风貌与文化价值。



越南文化体育与旅游部副部长谢光东在记者会上分享时强调，在广治省举办2026年和平节，不仅深具祭奠与感恩过去历史牺牲的重大意义，还传递出面向未来的深刻启示，有助于广泛弘扬人文价值，巩固对和平、团结与发展的信心。



据组委会介绍，2026年和平节”的核心亮点为将于7月4日在广治省贤良-滨海两岸国家级特殊遗迹区举行的开幕式; 将举行纪念荣军烈士日79周年的燃蜡仪式和石汗江放水灯仪式、热气球节、国家音乐会、国际马拉松赛、溪生咖啡百年纪念等活动。（完）