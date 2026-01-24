2026年印度国际食品与酒店用品展览会：越南与印度推动食品和饮料产业合作的契机

越通社驻新德里记者报道，越南驻印度大使馆商务参赞裴忠上在开幕致辞中强调，印度是全球消费增长最快的市场之一，其对高质量食品和饮料产品的需求日益增加。与此同时，越南是国际市场上值得信赖的农产品和食品供应国，尤其在香料、咖啡、可可及加工食品领域具备明显优势，为两国深化合作奠定了良好基础。



裴忠上表示，咖啡是越印双边合作潜力突出的领域。越南目前是全球主要咖啡出口国之一，在产量、质量和加工能力方面具备优势。一些越南咖啡品牌已初步进入印度市场，并获得消费者的积极反馈。



越南胡椒与香料树协会主席黄氏莲参加线上研讨会。图自越通社

在研讨会上，越南胡椒与香料树协会主席黄氏莲表示，越南在全球胡椒和香料供应链中占据重要地位，产品出口至100多个国家和地区。她认为，印度市场对高品质香料产品具有巨大潜力，AAHAR 2026为越南企业展示产品、寻找合作伙伴、拓展市场份额提供了切实机遇。



越南咖啡可可协会秘书长阮氏明珠表示，印度咖啡消费需求增长迅速，尤其是在加工咖啡和精品咖啡领域。参加AAHAR 2026将帮助越南企业提升品牌知名度，并与当地分销商和零售连锁建立联系。



在会上，印度贸易促进组织（ITPO）副总干事维韦卡南德·维韦克（Vivekanand Vivek）介绍了AAHAR 2026的总体情况，并提出“伙伴国”模式，以加强对参展国家的宣传推广和商务对接。



研讨会以围绕“企业对企业“（B2B）模式的机遇、市场准入要求及新领域潜力的问答交流环节圆满结束。



AAHAR是南亚地区食品与酒店领域领先的B2B展会，集中展示食品和饮料行业及相关服务的最新趋势、技术和产品。（完）