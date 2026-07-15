Vietnamese
越南画报越语版
English
越南画报英文版
Français
越南画报法文版
Español
越南画报西班牙文版
Русский
越南画报俄文版
日本語
越南画报日文版
ລາວ
越南画报老文版
ភាសាខ្មែរ
越南画报高棉文版
한국어
越南画报韩文版
新闻
越南新纪元
特别报道
越南风情
文化
经济
人物·故事
富媒体
新闻
2026年前6月越南对外投资总额达12.1亿美元
15/07/2026
2026年上半年，越南对外投资总额（包括新批投资和调整资本）达12.1亿美元，比去年同期增长1.5倍。
报道/越通社
更多>>
重视少数民族地区教育质量和人民保健工作
15/07/2026
新闻
7月13日下午，由国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的代表团赴金瓯省，就该地区少数民族地区教育和卫生特殊机制政策的落实情况进行了考察和工作。
越南驻阿尔及利亚大使陈国庆辞行拜会阿尔及利亚民族解放阵线领导
15/07/2026
新闻
越南愿与东帝汶分享经验 助力其筹备2029年东盟轮值主席国工作
15/07/2026
新闻
宁平省向军队法医研究院移交3959份烈士遗骸生物样本 服务于DNA鉴定工作
15/07/2026
新闻
越南将每年10月15日定为数字公民日
15/07/2026
新闻
安江省接收在柬埔寨牺牲的14具越南志愿军烈士遗骸
15/07/2026
新闻
越捷航空与数字银行Vikki成为ASEAN United FC合作伙伴
15/07/2026
新闻
更多
最多点击
越南入境人员防疫规定
促进创新教育 建设人力资源服务可持续发展
带有越南文化特色的交通工具
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内市张灯结彩庆祝八月革命和九·二国庆
刊物阅读
图库
新闻
越南新纪元
从决议到实践
焦点新闻
东盟
特别报道
越南风情
旅游
饮食文化
文化
艺术
越式生活
体育
时尚
经济
地方潜力
越南品牌
越南手工业
人物·故事
外眼看越南
越中交流
富媒体
视频
幻灯片
专题图片
Top