Vietnamese
越南画报越语版
English
越南画报英文版
Français
越南画报法文版
Español
越南画报西班牙文版
Русский
越南画报俄文版
日本語
越南画报日文版
ລາວ
越南画报老文版
ភាសាខ្មែរ
越南画报高棉文版
한국어
越南画报韩文版
新闻
越南新纪元
特别报道
越南风情
文化
经济
人物·故事
富媒体
新闻
2026年前5个月越南新设企业数量同比增长42.1%
12/06/2026
2026年前5个月，越南新设企业注册资本达到4.3亿美元，同比增长16%。
更多>>
越南与瑞士寻求加强两国经济对接的解决方案
12/06/2026
新闻
据越通社驻瑞士记者报道，当地时间6月10日，越南驻瑞士大使馆与瑞士—越南经济论坛（SVEF）配合，以线上线下相结合形式举办经济论坛。
越南接收白俄罗斯政府援助受灾群众的物资
12/06/2026
新闻
在法国的橙剂/二恶英诉讼案出现积极信号
12/06/2026
新闻
2026年《首都法》为河内新发展模式开辟道路
12/06/2026
新闻
越中陆路口岸迎来东盟农水产品进口高峰
12/06/2026
新闻
越南与阿尔及利亚推动农产品贸易合作
12/06/2026
新闻
越南与加拿大扩大在应对气候变化和执法领域的合作
12/06/2026
新闻
更多
最多点击
越南入境人员防疫规定
促进创新教育 建设人力资源服务可持续发展
带有越南文化特色的交通工具
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内市张灯结彩庆祝八月革命和九·二国庆
刊物阅读
图库
新闻
越南新纪元
从决议到实践
焦点新闻
2026年东盟未来论坛
特别报道
越南风情
旅游
饮食文化
文化
艺术
越式生活
体育
时尚
经济
地方潜力
越南品牌
越南手工业
人物·故事
外眼看越南
越中交流
富媒体
视频
幻灯片
专题图片
Top