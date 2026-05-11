2026年前4月越南财政收入同比增长16.5%

越南海关局5月11日公布的数据显示，2026年前4个月，国家财政收入达166.301万亿越盾，完成预算（451万亿越盾）的36.9%，完成目标（516.5万亿越盾）的32.2%，较2025年同期增长16.5%，相应增加23.563万亿越盾。



据海关局统计，前4个月货物出口额达1690.2亿美元，同比增长20.1%，相应增加282.6亿美元。进口额达1766.6亿美元，同比增长29.5%，相应增加402.1亿美元。货物进出口总额达3456.8亿美元，同比增长24.7%，较2025年同期相应增加684.7亿美元。



谅山省峙马口岸边防检查站的机动巡逻小组在口岸区域内对货运车辆进行检查。图自越通社

伴随贸易增长，走私、贸易欺诈及非法跨境运输货物形势依然复杂。突出问题是：与老挝接壤的中部边境地带及与柬埔寨接壤的西南水道边境地带的黄金、柴油非法运输；以及与中国接壤的北部边境地带的穿山甲鳞片、来源不明冷冻食品等违禁品运输。



海运航线继续占违法案件最大比重。在发现、抓获和处理的2152起案件中，海运案件占1237起，占比57.5%，较去年同期增长75.9%。



在柬埔寨边境地区的水道航线上，伪装在蔬菜水果运输船上的柴油非法运输问题突出。公路航线记录597起违法案件，占总数的27.7%，较2025年同期增长32.1%。



在航空航线，海关力量发现并处理了107起违法案件，较去年同期增长24.4%，违法货物价值估计约167亿越盾。



在快递、邮政货运航线，海关机关发现并处理了190起案件，较2025年同期增长150%，违法货物价值约1582亿越盾。其中值得注意的是：通过航空航线从泰国运往越南、藏匿在胶囊中的5公斤可卡因；出口至中国台湾、藏匿在虾干袋中的5.4公斤大麻；以及从德国运往越南的13.7公斤氯胺酮等。



面对上述形势，海关局已发布多项指导文件，加强对汽油、黄金、毒品等商品的走私管控；同时对航空航线藏匿、运输可卡因的手段发出预警，并为地方单位组织业务培训。（完）