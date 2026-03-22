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2026年前2个月越南新成立企业数量增长70.7%

2026年前2月，越南新成立企业约3.55万家，注册资本总额近313.7万亿越南盾，用工总人数超过16.75万人。

 

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越南政府总理范明政开始对俄罗斯进行正式访问

越南政府总理范明政开始对俄罗斯进行正式访问

越通社特派记者报道，经过9个多小时的飞行，当地时间3月22日17时（河内时间21时），越南政府总理范明政及越南高级代表团的专机抵达莫斯科伏努科沃2号国际机场，开始应俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京的邀请，从3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。
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