2026年前七月越南航空港旅客吞吐量突破7600万人次

2026年越南航空市场继续保持增长势头。今年前七月，全国各航空港旅客吞吐量超过7600万人次，同比增长7%。其中，国际旅客继续成为亮点，增幅超过11%。

据越南航空局的统计数据显示，7月份，各航空港旅客吞吐量超过1100万人次，环比增长3%以上。其中，国际旅客达近400万人次，增长2%；国内旅客超过700万人次，增长4%以上。

7月份，各航空港货物吞吐量超过16.2万吨，环比增长2%。

7月份越南各家航空公司完成旅客运输量超500万人次，环比增长3%以上。其中，国际旅客超过100万人次（增长2%），国内旅客达近400万人次（增长4%以上）。

各家航空公司的货物运输量超过3.9万吨，环比增长2%。

2026年前七月，全国各航空港旅客吞吐量累计超过7600万人次，同比增长7%。其中，国际旅客达近3000万人次，增长11%以上；国内旅客超过4600万人次，增长4%以上。

同期，各航空港货物吞吐量超过100万吨，同比增长11%以上。

另一方面，2026年前七月，越南各家航空公司完成旅客运输量累计达近3500万人次，同比增长3%以上。其中，国际旅客超过1100万人次（增长1%），国内旅客超过2300万人次（增长4%以上）。

各家航空公司的货物运输量达近26.7万吨，同比增长0.4%。(完)