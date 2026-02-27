2026年初越南互联网速度飞涨

据越南科学与技术部越南互联网中心（VNNIC）的i-Speed 测速平台的数据显示，2026年1月，移动宽带网络质量出现显著增长，尤其是5G网络。

具体，全国5G平均下载速度达到594.81 Mbps，比2025年12月的391.05 Mbps快52%。上传速度达到123.71 Mbps，比上月记录的95.47 Mbps快29.5%。

在各大城市群体中，岘港市继续以677.23 Mbps的下载速度领跑5G速度。紧随其后的是胡志明市和芹苴市，这两个地方在本月记录到突破性增长。具体而言，胡志明市达到632.02 Mbps，比上月增长86%；芹苴市达到595.88 Mbps，比上月增长83.9%。

按各网络运营商来看，Viettel在2026年1月继续领跑5G移动网络速度。该运营商上个月的下载速度为616.99 Mbps，比2025年12月的402.61 Mbps改善了53.2%。Viettel的5G移动网络上传速度也从98.4 Mbps增至127.09 Mbps。

排名第二的是VNPT，下载速度达到311.11 Mbps，上传速度达到52.7 Mbps。这也是连续8个月保持5G质量最稳定、波动最小的网络运营商。

MobiFone排名第三，5G下载速度达到187.57 Mbps，上传速度达到35.33 Mbps。与2025年11月记录的最高点相比，当前速度已下降约57%。

2026年1月全国移动宽带速度保持稳定。平均下载速度达到90.05 Mbps，而上传速度达到29.77 Mbps。

其中，Viettel继续以平均下载速度111.18 Mbps和上传速度31.66 Mbps领跑。VNPT排名第二，下载速度和上传速度分别为73.33 Mbps和28.82 Mbps。MobiFone排名第三，分别为55.42 Mbps和23.64 Mbps。Vietnamobile继续垫底，下载速度为11.09 Mbps，上传速度为4.74 Mbps。

从地方角度来看，海防市的移动网络质量大幅下降，下载速度从2025年12月的221.19 Mbps降至2026年1月的105.36 Mbps。芹苴市和岘港市也呈现下降之势。相反，胡志明市和河内市的速度较上月有所改善。

对于固定宽带网络，2026年1月全国服务质量保持稳定。平均下载速度达到256.86 Mbps，上传速度达到170.28 Mbps。

在河内、海防、胡志明市、芹苴市和岘港市等各大城市，固定网络质量普遍保持均衡。河内自2025年6月以来继续是固定网络速度领跑的地方，下载速度达到337.31 Mbps。

在固定宽带服务供应商排名方面，Viettel以300.96 Mbps的下载速度和229.53 Mbps的上传速度保持第一位置。

同时，凭借上个月网络速度的强劲增长，CMC Telecom已跃升至固定宽带网络质量的第二位。具体而言，下载速度从229.31 Mbps增至268.61 Mbps，相当于增长约17.1%。

VNPT排名第三，下载速度为250.6 Mbps，上传速度为167.42 Mbps。紧随其后的是FPT Telecom，下载速度和上传疏导分别为172.6 Mbps和104.53 Mbps。

2026年，科学与技术部电信局设定目标，使越南数字基础设施达到先进国家水平：移动速度达到170 Mbps，固定速度达到300 Mbps，99%的人口覆盖5G信号，40%的人口能够接入1Gbps宽带。

2026年初，该局也向星链服务越南有限责任公司（Starlink Services）颁发涵盖固定与移动卫星网络的电信业务许可证。

“星链” 是低轨道卫星互联网系统，拥有6750颗卫星在550公里高度运行。该服务此前已在超过125个国家和地区拥有500万用户。

当服务部署过程完成时，越南将成为东南亚继菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和东帝汶之后第五个拥有Starlink卫星互联网的国家。这是推动越南国家数字基础设施的重要一步。（完）