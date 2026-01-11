2026年全国Yoshine音乐节：培育和表彰越南青年音乐新秀

越南音乐家协会主席德郑表示，2026年全国Yoshine音乐节是一项颇具意义的活动，有助于丰富音乐生态，提升艺术教育质量，并将音乐价值广泛传播至社会各界。

根据赛事章程，凡是居住在国内外的越南公民，在越南工作、生活和学习的外籍人士子女，均可报名参加2026年全国 Yoshine 音乐节。

本赛分为人才选拔赛、区域决赛和全国总决赛三个阶段，设有钢琴和声乐两个比赛项目。

具体的是，第一阶段人才选拔赛：参赛选手于2026年2月1日至5月20日，通过线上方式向组委会提交参赛作品。第二阶段区域决赛：北部赛区预计于2026年7月15日至19日举行，中部赛区预计于2026年6月19日至21日举行，南部赛区预计于2026年6月26日至28日举行。

在第二阶段中，参赛选手将进行现场表演。凡在第二阶段获得铜奖以上的选手，均可晋级第三阶段——全国总决赛。

对于钢琴和声乐项目的参赛选手，组委会设立专业和非专业两个组别。其中，在声乐比赛项目中，组委会要求参赛选手演唱的曲目须符合其年龄特点，符合良好社会风尚，内容应弘扬对家乡、祖国的热爱等。

组委会代表表示，2026年全国Yoshine音乐节不仅为了发掘音乐人才，还有望推动越南音乐走向世界，让青年一代更加自信地接触和学习音乐。着眼长远，组委会期望将Yoshine音乐节打造成为具备高度公信力的音乐盛会，并将定期举办，为建设专业的艺术教育环境、培育青年音乐人才以及越南音乐事业的可持续发展作出积极贡献。（完）