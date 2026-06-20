2026年全国报刊展在海防市隆重开幕

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部长郑文决在开幕式上发言时强调，回顾一个多世纪的发展历程，我们为越南革命新闻事业始终与党的事业和争取民族独立、建国卫国事业同呼吸共命运深感自豪。多年来，越南新闻媒体实现了重大转型，推进组织结构精简优化，许多合并重组后的新闻机构迅速实现平稳运行，大力推进数字化转型，创新运营模式，朝着更加智能化、高效化方向发展。一个更加专业、更加精干、更加现代化的新闻业新面貌正在逐步形成。



郑文决强调，今年全国报刊展的主题“越南新闻事业——在新时代忠诚、创新、担当”十分契合时代要求。忠诚是根基，创新是路径，担当是目标。数字技术、人工智能、社交媒体以及跨境平台正在深刻改变全球传播方式。然而，在这场信息洪流之中，有一个真理始终不变：技术可以改变新闻工作的方式，但永远无法改变越南革命新闻事业的使命与理想。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部长郑文决在会上发言。图自越通社

为使革命新闻事业真正成为先锋力量和社会发展的重要动力，郑文决建议全国新闻工作者紧密联系实际，坚持党的原则和人民立场，绝对忠诚于祖国和革命事业，不断创新，实现突破，掌握先进技术。每家新闻机构在精简整合后，都必须成为捍卫党思想理论基础的坚强堡垒，旗帜鲜明地开展斗与错误敌对观点、不良信息做坚定坚决斗争。新闻媒体要率先推动越共十四大决议以及中央各项战略性决议精神深入人心、落地见效，把党的意志转化为全民的行动。



越共中央委员、中央宣教与民运部副部长、《人民报》总编辑、越南记者协会主席黎国明表示，2026年全国报刊展真实、生动地展现了越南新闻事业蓬勃发展的全景图。本届报刊展共设87个展位，通过图片、资料、实物展示以及先进数字展陈技术，带领公众回顾越南革命新闻事业的发展历程，同时更加深刻地感受新形势下新闻媒体所肩负的新使命与新要求。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部长郑文决与参会代表参观越通社展位。图自越通社

此外，2026年全国报刊展期间还举行全国新闻论坛，共设11场专题讨论会，围绕新闻机构运行机制的优化调整、发挥新闻媒体在维护党的思想理论基础中的作用、新闻媒体与企业携手共创未来、人工智能在越南新闻媒体机构中的应用等当前新闻业面临的热点问题展开坦诚而深入的讨论。



黎国明强调，2026年全国报刊展是纪念越南革命新闻日101周年（1925年6月21日—2026年6月21日）的系列活动之一，不仅展示和表彰越南新闻事业发展成就，还成为拉近新闻工作者与革命新闻事业的重要发展源泉和服务对象——祖国各地读者、观众和听众之间距离的重要桥梁。（完）