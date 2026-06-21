2026年全国少年儿童节：绽放童彩 放飞未来

少年儿童节是2026年儿童行动月期间举办的一项全国性活动，旨在喜迎胡志明共青团第十三次全国代表大会（2026—2031年任期）。此次活动也为全国少年儿童相互交流学习、展示风采、发挥特长、培养梦想，激发创新精神和奋发向上志向搭建平台。

该活动同时也彰显党、国家、共青团与少先队组织以及全社会对未成年人保护、关爱和教育工作的高度重视。



中央少先队委员会副主席黎海龙在开幕式上发言。图自越通社

中央少先队委员会副主席黎海龙在开幕式上发言时强调，来自山区、边疆地区、海岛地区、偏远乡村和现代都市的少年儿童们，都为本届活动带来了各具特色的文化风采、才艺展示和家乡故事。当这些丰富多彩的元素汇聚在一起时，便共同勾勒出一幅生动的越南少年儿童群像——自信、创新、友爱、团结且充满理想与抱负。



他强调，希望通过此次活动，激励广大少年儿童继续努力做到品学兼优，成为优秀的共青团员，为传承和弘扬胡志明共青团和越南青年一代的光荣传统贡献力量。



开幕式结束后，组委会还向全国10个省市边境地区的学校捐赠了10个数字化学习空间。



2026年第一届全国少年儿童节从6月18日至20日举行，传递出“绚丽色彩—连接爱心—放飞未来”的信息。活动期间，少年儿童们将参加丰富多彩的交流、体验、竞赛和才艺展示活动，如“绚丽色彩喜迎四方来客”主题狂欢节、全国优秀少先队指挥员比赛、“越南少年守护万物生灵”绘画展览及创作活动、“越南少年—走向世界”全国总决赛等。少年儿童们还将参与科技创新、智能机器人体验活动，参加创下越南纪录的越武道音乐大型团体操以及其他系列精彩纷呈的文化、艺术和体育活动等。（完）