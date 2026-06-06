2026年东盟未来论坛：越老关系始终在两国外交政策中占据首要优先位置

应越南政府总理黎明兴的邀请，老挝人民民主共和国总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）将于2026年6月7日至9日对越南进行正式访问，并出席第三届东盟未来论坛。值此之际，越通社驻老挝记者就此次访问及出席本届论坛对越老特殊关系的意义采访了越南驻老挝大使阮明心。



阮明心表示，这是一次具有特别重要意义的访问，再次彰显了两国高层在不断培育越老关系在各领域走深走实的坚定立场；同时推动两国“战略对接”内涵具体化。



首先，越南是宋赛·西潘敦出访之旅中的优先目的地之一，彰显了越老关系始终在两国外交政策中占据首要优先地位，体现了两党、两国和两国人民之间在世界上独一无二的亲密与特殊关系。



第二，此次访问是两国领导人全面核查近年来各项协定落实情况的机会，从而出台新的决策，推动越老合作迈向更深化、更务实和更有效的发展阶段。



第三，宋赛·西潘敦在三届东盟未来论坛中出席了两届（2024年和2026年），其继续表达了老挝对越南发起关于促进东盟未来战略对话倡议的强力支持。老挝的积极参与不仅反映了两国在地区问题上日益紧密的协同与配合，也展现了两国在建立一个团结、坚韧、创新、以人民为中心并在正形成的地区架构中保持中心地位的东盟立下的共同决心。



在全球和地区地缘政治、地缘经济和技术正经历深刻变革的背景下，此次访问传递出了极其明确的信号，就是越南和老挝将继续并肩同行、共享战略利益、在国家发展事业中相互支持，并为有效应对共同挑战密切配合。越老关系不仅是两国历代领导人和人民精心培育的无价之宝，而且正在成为新纪元中国际关系和发展型合作的特殊典范。



阮明心表示，相信宋赛·西潘敦此次对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛必将圆满成功，为落实两国高层共识注入新动力，进一步深化越老战略对接内涵，推动双方伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略伙伴关系迈上新台阶，切实造福两国人民，并为促进地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



至于两国重点经济合作领域和项目，阮明心透露，目前，经济合作被确定为两国重要支柱之一，对将合作潜力和特殊政治凝聚力转化成两国人民和企业的具体发展利益具有决定性意义。



当前阶段的突出亮点是越老经济合作正从传统支持思维转向长期互联互通发展思维，其中聚焦于战略基础设施互联互通、能源互联互通、体制与市场互联互通等三大支柱。





首先是交通和物流基础设施。双方正着力推进河内-万象高速公路、万象-永昂铁路、智慧边境口岸系统和东西经济走廊等战略项目。 ​ 二是能源合作。迄今为止，越南已批准从老挝进口总装机容量超过4250兆瓦的电力；许多水电和风电项目已投入运营，并向越南市场供电，不仅有助于保障越南的能源安全，也创造了重要的收入来源，为老挝经济社会发展做出了切实贡献。 ​ 三是投资和贸易的合作。目前，越南在老挝约有289个生效投资项目，注册资本总额近70亿美元，继续是老挝最大投资国之一。

越南企业的许多项目已成为成功的合作模式，为老挝创造了就业机会，增加了预算收入，并促进了技术转让。



在贸易方面，双边贸易额在十年内增长了近两倍，从 2015 年的约 11 亿美元增至 2025 年的近 30 亿美元。这是两个经济体关系日益紧密的生动例证。双方努力未来将双边贸易额提升至50亿美元，并通过完善法律框架、推动本币结算、海关手续数字化以及为两国企业营造更便利的营商环境来实现更高的目标。



可以肯定的是，上述重点合作领域和项目不仅为两国的发展注入新增长动能，还有助于形成越老共同发展空间，逐步实现“战略对接”内涵，使经济合作关系成为新发展阶段越老特殊关系中最重要的引擎之一。



越南驻老挝大使馆始终将支持与陪伴越南企业视为重要任务；同时与老挝有关机关密切配合，排忧解难，为企业开展项目营造便利的投资环境。越老经济合作不仅带来切实经济利益，还有助于巩固政治与社会基础，增强两国人民之间的互信和密切关系。在充满动荡不安的地区和国际形势背景下，进一步深化经济关系将有助于建设强大、稳定和繁荣的东盟共同体。



秉持“同甘共苦”的传统、两党两国领导人的坚定决心以及企业界的同行，我们完全有理由相信越老经济合作将取得更多新突破性进展，继续扩大发展空间，提高经济联动性，为两国的可持续发展注入新动能，助力进一步深化越老特殊关系，造福两国人民，致力于稳定与繁荣的东盟共同体。



阮明心表示，当前的国际和地区形势发生前所未有深刻变化。在此背景下，东盟的团结、共识和中心地位比以往任何时候都更加重要。