2026年丙午春节庙会：河内市应用数字技术，将传统与现代元素巧妙融合

2026年春季庙会活动出现了许多积极的变化。在河内的各大庙会活动中，数字化转型被广泛应用于管理、组织及宣传推广工作。得益于数字技术的赋能，这些大型庙会变得更加文明且井然有序。



为了确保庙会季的安全与文明，香寺（Chùa Hương）庙会组委会在基础设施和组织工作等方面做了周全准备，其中最突出的是各项数字化应用的同步开展。在游客密集的重点区域，均安装了人工智能（AI）摄像头系统以监控各项活动。游客只需扫描船只上张贴的二维码（QR Code），即可便捷地向组委会投诉船主或船夫的违规行为。



在东英乡古螺（Cổ Loa）庙会现场，“数字遗产与数字传统庙会”空间开展了多项活动：包括360度3D虚拟现实探索、3D全息投影（Hologram）以及利用增强现实（AR）技术重现古螺庙会盛况等。游客可以佩戴VR眼镜参观整个遗址群，探索筑城故事、神弩传说及3D数字化的文物，并扫描二维码获取历史建筑信息和庙会纪录片。此外，组委会还通过摄像系统加强治安管理。



同样，一系列数字应用也在河内市各大型庙会中广泛推行，如：朔山县朔庙喠圣（Gióng）庙会、糜泠县二征夫人庙会、栋多郡栋多土丘（Gò Đống Đa）庙会，以及文庙-国子监、西湖府、镇国寺等古迹。由此可见，2026年丙午春季庙会的这些举措为传统节日注入了崭新的活力，同时也为游客提供了更优质的服务与焕然一新的体验。（完）