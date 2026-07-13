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2026年上半年赴越国际游客同比增长14.9%
13/07/2026
2026年上半年，赴越旅游的国际游客达1230万人次，同比增长14.9%。
报道/越通社
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2026年上半年越南出口额超过100亿美元的5类商品
13/07/2026
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2026年上半年，越南共有5类商品出口额突破100亿美元，占全国出口总额的62.6%。其中，电子产品、计算机及其零部件出口额居首，达711.57亿美元。
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